A Blikk szerint bolondját járatta az elmeorvosi szakértőkkel a soroksári gyilkosság gyanúsítottja

Hét hónappal az elfogása után elkészült az orvosszakértői szakvélemény R. Szilveszter, a soroksári gyilkosság 41 éves gyanúsítottjának elmeállapotáról. A Blikk értesülései szerint a gyanúsított nem volt igazán együttműködő, "a legtöbb ábrához, amiket fel kellett volna ismernie, annyit írt, hogy egy paca, amit lát".

Pedig a szakértői vélemény döntően befolyásolja az ügy kimenetét, hiszen amennyiben a vélemény alapján R. kóros elmeállapotban szenvedett a bűncselekmény elkövetésekor, akkor nem volna büntethető.

Most nem ez az eset, legalábbis R. a lapnak nyilatkozó védője, Lichy József szerint az orvos szakértő "normálisnak minősítette" védencét. Lichy ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a szakértő megállapításai szerint R. "többféle személyiségzavarban is érintett lehet". Benne kétségek merültek fel a szakvéleménnyel kapcsolatban, ezért a bíróságon indítványozni fogja egy újabb vizsgálat elvégzését.

R. Szilveszter a gyanú szerint 2013. szeptember 25-én kora este verte, majd fojtotta meg Kardosné Gyurik Krisztinát. A rendőrség öt évig hiába nyomozott, az ügyben végül egy véletlennek köszönhetően történt áttörés: tavaly szeptemberben mutattak egyezést a laboratóriumi vizsgálatok során a helyszínen rögzített nyomok az akkor már más ügyben öt éve börtönben ülő R. Szilveszter DNS-mintája között. Utóbb a börtönben R. leadott cuccai között megtalálták az áldozat mobilját is.