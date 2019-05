Bolhainvázió miatt evakuálni kellett egy párizsi rendőrőrsöt

"A rendőrőrs további értesítésig zárva" - helyezték ki a táblát Párizs 19. kerületében a rendőrség épületére, amit azután kellett evakuálni, hogy bolhák árasztották el. A rendőrszakszervezet twitteres közleménye szerint a bolhák miatt "elviselhetetlenné váltak a munkakörülmények".

A bolhainvázió három hete kezdődött. Azóta próbálkoztak irtással, de a Bleu Paris rádió csütörtöki beszámolója szerint még rosszabbodott is.

Olyannyira, hogy az őrsön dolgozóknak már az otthonukban sincs nyugtuk, mivel nyilván hazahordták a bolhákat a ruházatukon. "Több kollégánk orvoshoz is fordult a csípések miatt. A legnagyobb probléma, hogy többüknek már a gyerekeit is megcsípték a bolhák. Ez nem mehet így tovább" - nyilatkozta Emmanuel Cravello, a rendőrszakszervezet illetékese. A szakszervezet most a teljes őrs elgázosítását kéri, amihez legalább 48 órára hermetikusan le kell zárni az épületet. (Via The Guardian)