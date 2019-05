Élő adásban akarta megenni az élő polipot a kínai influencer, a polip azt tette vele, amit mindannyian szeretnénk az influencerekkel

Több milliárd ember titkos vágyait valósította meg egy puhatestű.



Egy nagyobb népszerűségre, sőt egyenesen influencerségre vágyó dél-kínai internetező lány egy kihívásra reagálva élő adásban akart megenni egy polipot. Csakhogy az élve felfaláshoz talán kissé nagy és élénk állat tapadókorongjaival rátapadt az arcára.

A rémült netizen ekkora óbégatni, sikongatni és sírni kezdett, miközben igyekezett letépni az arcáról az állatot, ami a jelek szerint nem egyszerűen rátapadt, hanem papagájcsőr-szerű kemény szájszervével meg is harapta.

Az esetről készült videó tanúsága szerint az influencer az elején még megpróbált mosolyogni, talán nem is vette annyira komolyan az egészet, de aztán egyre jobban megijedt, nyilván fájt is neki, hogy a végén kiderüljön, a bal arcát az állat ki is lyukasztotta.

A Shanghaiist szerint a nő legalább annyit biztosan elért, hogy a kínai net pillanatnyi sztárja lett belőle. Azt viszont nehéz belelátni, hogy ezen a vonalon hogyan tudná fenntartani a megszerzett népszerűségét, mert ha emeli a tétet és óriáspolipokat vagy -tintahalakat próbál megrágcsálni élve, ennél sokkal rosszabbul is járhat.