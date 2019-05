Mit kapunk, ha keresztezzük a turbómotort a felmosóvízzel?

A minőségi takarítógépeiről ismert Kärcher legújabb modelljeivel estünk neki a tavaszi nagytakarításnak. Az FC 5 keménypadló tisztítójával gyakorlatilag minden padlófelület megtisztítható, a K 5 Full Control magasnyomású tisztítójával pedig épp úgy moshatunk autót, mint kültéri járólapot.

KÄRCHER FC 5 KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓ

Az FC 5-tel nem kell porszívózni felmosás előtt, mivel egyszerre végzi el a két munkafolyamatot. Nemcsak a port szippantja föl a padlóról, hanem nedves felmosást is végez rajtuk; eközben a hengerekről is leszívja, majd egy külön tartályba gyűjti a szennyvizet. A takarítógép beüzemelése nem bonyolult: csak bele kell illeszteni a fogantyúval és az indítógombbal kombinált nyelét a géptestbe, majd beleállítani a talapzatba, és készen is van. Ezután már csak fel kell tölteni – mind az akkumulátort, mind a víztartályt.

Az akkumulátoros rendszerek előnyeit nem kell részletezni. Aki próbált már 40 négyzetméternél nagyobb élettereket kiporszívózni, tudja, hogy a hálózati kábel mindig túl rövid. Az FC 5-tel ilyen gond nincs: csak bedugjuk a hálózati töltőt, és néhány óra múlva, mire a zölden világító töltöttségjelző eléri a maximumot, nagyjából 20 percnyi használatra elegendő kakaó lesz benne. Ez elég egy nagyobb családi ház feltakarításához, és még a mindenben elakadó kábelben sem kell botladoznunk.

A rendszer lelkét a henger alakú, nagy fordulatszámon pörgő mikroszálas hengerek, illetve a két víztartályos rendszer alkotja. Használat előtt meg kell tölteni a tiszta vizes tartályt; a géphez adott padlótisztító koncentrátumból elég egy-két kupaknyit adagolni egy tartálynyi tiszta vízhez. Bekapcsolás után a padlólfelületen pörgő hengerek szedik föl a koszt: mozgás közben egyenletesen, de nem túl erősen előre is húzzák a gépet. Ha nem túl makacs szennyeződéseket takarítunk vele, az FC 5 gyakorlatilag a saját tempójában tisztítja az utat, amerre jár – nekünk csak követnünk és kanyarodnunk kell. Eközben rengeteg piszkot gyűjt be, de a hengereket használat után a mosogató alatt kitisztíthatjuk, illetve használat közben is kettős folyadéktartály biztosítja a hengerek folyamatos öntisztítását.

Ha bekapcsoljuk az FC 5-öt, a hengerekre folyamatosan csorogni fog a tisztítófolyadék, a szívórendszer pedig leszippantja a begyűjtött vizes koszt a hengerekről, és a szennyvizes tartályba csatornázza azt. Az egyenletes tempóban tolt gép eközben felporszívózza, illetve egy néhány perc alatt megszáradó tisztítószeres vízréteggel borítja be a padlót. A hajlékony zsanéros tisztítófejjel az olyan zugok is könnyen megközelíthetők, mint a bútorok alja vagy a szobák sarka. A padlófelületeket tekintve nem válogatós, a konyhai járólappal éppúgy elboldogul, mint a sok vendég által megjárt lábtörlőkkel.



Ha végeztünk a takarítással, csak beállítjuk az FC 5-öt a dokkjába – hivatalos nevén parkoló- és tisztítóállásba –, öntünk alá fél liter vizet, az egyetlen gomb megnyomásával párszor megforgatjuk a hengereket üresjáratban, kiürítjük a jól szigetelt vizestartályt, és készen is vagyunk.

Kíváncsiak voltunk, hogy az FC 5 – a mosóporreklámok kedvenc szófordulatával élve – hogyan boldogul a legmakacsabb szennyeződésekkel, ezért végeztünk egy gyors esettanulmányt: megkértünk két gyereket, hogy 1) csináljanak sarat 2) tapossanak bele gumicsizmával 3) és járkálják össze a konyhakövet. Vártunk egy keveset, amíg a sár kissé megszáradt, majd ráeresztettük az FC 5-öt.

Nem is jött zavarba, néhány nekifutásból sikerült cseppfolyóssá alakítania és eltüntetni a gép belsejében az összegyűjtött sarat. Más kérdés, hogy a kültéri járólapon éktelenkedő sárkupac eltüntetéséhez már kevés lett volna, de nem is arra való; az FC 5 zárt térbe való. A kertet érdemes rábízni egy olyan monstrumra, mint amilyen a

KÄRCHER K 5 FULL CONTROL MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A K 5 Full Control a kerti slag végtelenül kifinomult verziója. A rendszert csatlakoztatni kell az elektromos hálózatra, majd a vízvezetékre, illetve – a takarítani kívánt felülettől függően – , betárazhatunk a gépbe a Plug 'n' Clean tisztítószerekből is. Autó-, kerékpár- és gyerekjáték-mosáshoz nyilván célszerű külön tisztítószert használni, míg a falak vagy kültéri járólapok esetén érdemes csak a víznyomással dolgozni. Az egész telet a kertben töltött homokozótetőről például alig egy perc alatt sikerült leveretni a hosszú hónapok alatt felgyűlt szennyeződést.

(A homokozótető jobb oldala már tiszta.)

A K 5 modell specialitása a Full Control szórópisztoly; aki tankolt már életében, annak nem lesz ismeretlen a fogása. A teleszkópos fém szórószáron helyet kapott egy LED kijelző, amin folyamatosan figyelhetjük a víznyomást; így akkor is tudjuk, milyen erővel tör elő a víz, ha nem látnánk azt a fröccsenésgátló szórófejtől. Ez azért fontos, mert más-más nyomással érdemes tisztítani az udvari kövezetet, és egy hajszálvékony festésű Ferrari F-40-et. A vízsugár erősségét menet közben, a szórószár forgatásával szabályozhatjuk.

A K 5 kevésbé mobil eszköz, mint az FC 5, de nem is ugyanazt a funkciót tölti be: csak le kell állítani valahol a hálózati aljzat és a vízvezeték között, ahol elpöföghet. A magas nyomású tömlő 8 méteres hossza így is elég mozgásszabadságot biztosít, és hiába a Vario Power Jet szórószár hosszúsága, a Full Control pisztoly teleszkópos markolatának köszönhetően a tisztítógép viszonylag kis helyen is jól tárolható. Használat után a hálózati kábel és a tömlő könnyen eltünthethető a gép hátuljára akasztott tartozékhálóban, a pisztoly és a szórószár pedig a géptestbe süllyeszthető.

