Ólmot és rákkeltő anyagokat lőhettek bele egy természetvédelmi területen a Holt-Tiszába

A Népszava ír arról, hogy ólomsörét és rákkeltő anyag kerülhetett a Holt-Tiszába, miután a partján koronglövészetet szerveztek. Múlt héten négynapos rendezvénysorozattal indították el a tiszafüredi strandszezont, és a programok között agyaggalamb-lövészet is szerepelt. Melyet a lap cikke szerint egy Natura 2000-es területen, a szigorúan védett RAMSARI övezettől légvonalban alig háromszáz méterre, a fészkelőmadarak tőszomszédságában rendeztek meg.

A galambokat jelképező szétlőtt korongok, illetve az ólomtartalmú sörétek pedig a Holt-Tiszába hullottak bele.

Egy helyi természetvédő, Kiss Balázs, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság alapító elnöke mesélt a történtekről a lapnak. Mint elmondta, érthetetlen számára, miért éppen lövészetet szerveznek oda, ahol egyébként az élővilág, a fák, a madarak, a víz a fő vonzerő akár a turisták, akár a helyiek számára.

A Népszava megkérdezte az önkormányzatot, de ők közölték, a rendezvényért nem ők voltak felelősek. Az egyik szervező pedig nem hivatalosan csak annyit közölt a lappal, hogy minden engedélyük megvolt, a rendőrök is többször ellenőrizték a lövészetet. Ráadásul a szabadstrand egy olyan területéről van szó, ami amúgy is forgalmas és zajosabb, a motorcsónakok is itt járnak a főszezonon kívül, szóval a madarak megszokták a nagyobb hanghatást.

A névtelen szervező azt is hozzátette, hogy a töltényhüvelyeket a lövések után összeszedték, de biztos benne, hogy nem ólomtartalmú sörétek voltak a hüvelyben, és szerinte a holtágba pottyanó korongdarabok is majdcsak elbomlanak egyszer.

Kiss Balázs ugyanakkor elmondása szerint utánajárt ennek: a stégből kikapargált sörétdarabokat, illetve korongmaradékokat összegyűjtötte, és utánajárt annak, hogy a sörétek nem a környezetbarátabb, viszont kétszer annyiba kerülő acélból készültek, hanem ólomból, a korongok pedig a gyártó honlapja szerint épp nem a lebomló fajtából valók.

Mint a Népszavának elmondta, a száztíz milliméter átmérőjű, biológiai úton nem lebomló korongok, amilyeneket a rendezvényen használtak, mészkőporból és kőszénkátrányból készülnek, utóbbi erősen mérgező, rákkeltő, környezetszennyező anyag. A kilőtt korongdarabok most ott pihennek a Holt-Tisza fenekén.

Az ólmokkal kapcsolatban viszont érdemes azt is megemlíteni, hogy horgászólmot legálisan lehet használni az EU-ban és így Magyarországon is, az adott vízszakasz pedig különösen népszerű horgászhely és horgászként akármennyi ólmot beledobhat, beleszaggathat az ember a vízbe.