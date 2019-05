Denverben dekriminalizálták a varázsgombát

Népszavazáson döntöttek a pszilocibin tartalmú, hallucinogén varázsgombák dekriminalizációjáról a denveri polgárok. Colorado legnagyobb városában kedden tartottak népszavazást a kérdésben. A szavazás eredménye nagyon szorosan alakult. Az első részeredmények alapján úgy tűnt, hogy a kezdeményezés elbukik, de végül a nem hivatalos végeredmény szerint minimális többségben voltak azok, akik eltörölnék a gombázás büntethetőségét, a javaslatot 51 százaléknyi választó támogatta 49-cel szemben.

A javaslat alapján a helyi önkormányzat semmilyen erőforrást nem fordíthat arra, hogy 21 éven felüli, gombafogyasztáson kapott polgárok ellen büntetőeljárást folytasson. A most megszavazott javaslat egyértelműen fogalmaz: a gombázók üldözése a legesleghátrább sorolt dolog a rendőrség prioritáslistáján. Azt is belefoglalták a javaslatba, hogy az új szabályozás hatásairól 2021 elején a tapasztalatokon alapuló jelentést kell készíteni. (Via Forbes)