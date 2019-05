Félrenyomtak 465 milliárd forintnyi ausztrál dollárt

"Megújult és továbbfejlesztett" - hirdette büszkén tavaly októberben az ausztrál jegybank, miután kibocsátották az új 50 dolláros bankjegyüket. Az új bankó egyik oldalát Edith Cowan, az első ausztrál képviselőnő arcképe díszíti, a bankó egyik biztonsági megoldásában, az ún. mikroszövegben pedig Cowan első parlamenti beszédének leirata olvasható. (A másik oldalán David Unaipon bennszülött író-feltaláló arcképe látható, mint alábbi képünkön is.)

Ausztráliában tavaly cserélték le az ötven dolláros bankókat egy új, téphetetlen változatra. De vétettek egy apró hibát, elütés maradt a bankón olvasható idézetek egyikében. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Cowan ebben a beszédében azt is említi, hogy első nőnek lenni a parlamentben nagy felelősség. Ez utóbbi kifejezést - responsibility - viszont sajnálatosan elgépelték, ezért most az áll a bankjegyen, hogy "responsibilty" (mondjuk: felelőség).

De nem ám egyen, hanem 46 millió bankón, vagyis összesen 2,3 milliárd ausztrál dollárnyi (~465 milliárd forintnyi) bankjegyet nyomtak hibás szöveggel.

A bank csütörtöki tájékoztatása szerint "tisztában vannak az elütéssel, amit a következő adag nyomtatásánál ki is fognak javítani". (Via The Guardian)