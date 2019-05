Hat hónapra bevonták David Beckham jogosítványát, mert mobilozott vezetés közben

Hat hónapra eltiltották a vezetéstől David Beckhamet, amiért a telefonját használta vezetés közben még tavaly novemberben, amikor a Bentley-ével London utcáit rótta.



Az egészből valószínűleg semmi sem lett volna, ha egy járókelő le nem fotózza, ahogy a telefonját nyomkodja, miközben lassan araszol előre a forgalomban.

Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

De lefotózta, az ügyből eljárás lett, Beckham bűnösnek vallotta magát, a bíró pedig eltiltotta a vezetéstől, miután már amúgy is volt kihágása gyorshajtás miatt. Plusz be kell fizetnie majd 100 font bírságot és egyéb költséget is. (Guardian)