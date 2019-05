Már egy kis esőtől használhatatlanná vált a Mészáros vejének cége által felújított szombathelyi sportpálya

A szombathelyi Sportliget központ felújítására kiírt tendert Mészáros Lőrinc vejének cége, a Homlok Építő Zrt. nyerte meg még 2018 novemberében. 1,15 milliárd forintért végzik a munkálatokat, amik elvileg következő év őszéig elhúzódnak, de a kivitelező vállalta, hogy a pályákat már tavaszra rendbe hozzák, hogy a kispályás bajnokságok a jó időben folytatódhassanak.

A munka el is készült időben, és a szervezők elégedetten folglalták el a felújított terepet. Lelkes is volt a hangulat:

De a május első hétfőjére kiírt meccsek mégis elmaradtak, mert alig 10-12 milliméter eső lehullása után a salakos pályák használhatatlanná váltak. Az Index egyik forrása és az Átlátszó beszámolója is megállapította, hogy a talaj olyan mély lett, hogy

besüpped a cipő alatt, a játéktér gyakorlatilag alkalmatlan játékra, valószínűleg a salakanyag nem megfelelő tömörítése miatt. Ami azért is meglepő, mert az ugytudjuk.hu szerint korábban 40-50 milliméter esőnél kezdődtek a gondok, most felújítás után ennél kevesebbtől is használhatatlan lett a pálya.

Keddre sem javult a helyzet, tovább kellett halasztani a meccseket. Szerdán aztán összeült a tervező, a városi vezető és a kivitelező, és megállapították, hogy itt nem lehet foizni. Egyelőre nem tudni mi lesz a pályával, se a bajnoksággal, csak annyit, hogy csütörtökön se volt meccs.

A szombathelyi kispályás bajnokságban 79 csapat játszik, több száz ember heti szórakozása ez. (Index / ugytudjuk.hu)