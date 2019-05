Meghalt a hollywoodi musical- és filmszínész Doris Day

97 éves korában elhunyt Doris Day, musical- és filmszínésznő, az '50-es és '60-as évek egyik legnagyobb hollywoodi sztárja.

Doris Day az 1959-es Pillow Talk-ban Fotó: Universal/Collection Christophel

1922-ben született Mary Ann Von Kappelhoff néven. 15 éves korától kezdődően énekesnek, majd színésznőnek készült.

Day volt a főszereplője többek között David Butler 1953-as Calamity Jane (Bajkeverő Jane) és Michael Gordon 1956-os Pillow Talk (Párnacsaták) című filmeknek.

Szerepelt többek közt Alfred Hitchcock 1956-os The Man Who Knew Too Much (Az ember aki túl sokat tudott) és Delbert Mann 1962-es That Touch of Mink (Egy kis ravaszság) című filmjeiben is. Előbbiben énekelte a Que Sera, Sera című dalt, ami világhírűvé tette.

A filmvásznakon leggyakrabban Rock Hudson oldalán tűnt fel romantikus komédiákban. Oscar-díjat nem nyert, egyedül a Párnacsatákért kapott egy jelölést.

Doris Day alapítványa, a Doris Day Animal Foundation állatok mentésével foglalkozott. Az alapítvány hétfőn közleményben búcsúzott alapítójától. Azt írták, Day korához képest kitűnő állapotban volt, egészsége csak az elmúlt időszakban romlott hirtelen, miután tüdőgyulladással kezelték. (BBC)