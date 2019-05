Orbán nigériai keresztény vezetőket fogadott

A migrációs válsághelyzet és a keresztényüldözés volt a fő téma Orbán Viktor miniszterelnök és Matthew Hassan Kukah, a nigériai Sokoto megyéspüspöke, valamint Dacholom Datiri, egy nigériai református egyház, a Church of Christ in Nations lelkészi elnökének megbeszélésén a Karmelita kolostorban – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az egyházi vezetők tragikusnak nevezték, hogy a nemzeti összetartás hiánya, a felekezeti erőszak és a szegénység miatt Nigériából milliók emigrálnak, majd a világ különböző részein megalázást szenvedve élnek, ráadásul sokan közülük bűncselekményeket követnek el.

A megbeszélésen, amin részt vett Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár is, Orbán azt mondta: az afrikai országok érdeke is, hogy polgáraik a világméretű népvándorlás örvényébe kerülve ne vesszenek el szülőhazájuk számára, és ez kötelességeket ró Európára és a világ más fejlett térségeire. Magyarország például a Hungary Helps programmal már eddig is számos iskola, kórház, szociális intézmény újjáépítését és működtetését segítette elő a konfliktusok által sújtott térségekben, a Közel-Keleten és Afrikában – mondta.

Az egyházi vezetők egyetértettek Orbánnal abban, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt vinni a világ más térségeibe.

Matthew Hassan Kukah és Dacholom Datiri megköszönték a magyar segítséget, amire – mint mondták – nagy szükség van, hiszen a szegénység mellett a vallási alapú erőszak is egyre inkább elterjed Nigériában, és az üldözésnek leginkább kitett közösségek éppen az ottani keresztények – írja az MTI.