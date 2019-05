Radioaktív anyagot is szerzett a kaposvári bombagyáros

A Kaposvári Járási Ügyészség robbanóanyag engedély nélküli készítésével, megszerzésével elkövetett robbanóanyaggal visszaélés bűntette és radioaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a 30 éves kaposvári férfival szemben,

aki engedély nélkül tartott az otthonában nagyrészt általa készített robbanóanyagokat, valamint engedély nélkül radioaktív vegyszert is szerzett. A férfi egyetemen szerzett vegyész szakképzettséget, és szabadidejében is szívesen foglalkozott preparatív kémiával. A férfi a vegyészet iránti érdeklődésétől hajtva 2012-től robbanóanyag előállítására alkalmas, kereskedelmi forgalomban engedély nélkül megvásárolható vegyszereket és elektronikai eszközöket szerzett be, hogy otthon hobbiból robbanóanyagokat készítsen, és azokkal robbantásokat végezzen.

Ennek során többek között triaceton-triperoxid (TATP), etilénglikol-dinitrát (EGDN) és eritrit-tetranitrát (ETN) robbanóanyagok felhasználásával készített robbanószerkezeteket, amiket egy Kaposvártól északra található szántóföldön, általa házilag készített időzítőkkel hozott működésbe. A robbantásokhoz fel nem használt engedély nélkül tartott robbanóanyagokat pedig a lakóházában tárolta,

többek között abban a hűtőben, ahol az élelmiszerei is voltak.

Robbanóanyagok, sör, tojás és kolbász a hűtőben Fotó: Somogy Megyei Főügyészség

A férfi egyetemi tanulmányai alatt egy intézményi labor felszámolása során uranil-acetát laboratóriumi vegyszert is megszerzett, ami hasadóanyag tartalomban szegényített u235 izotópú uránt tartalmazott. A vádlott a radioaktív anyagnak, ezen belül nukleáris anyagnak minősülő engedélyköteles vegyszert zárt üvegben tartotta. Ez az ionizáló sugárzást kibocsátó vegyszer belélegezve, hosszabb időtávon a belső sugárterhelés révén daganatos betegség kialakulásához vezethet.

A férfit végül a Terrorelhárítási Központ emberei 2018 áprilisában elfogták és őrizetbe vették, míg a lakóházában lévő veszélyes anyagokat lefoglalták. (Ügyészség)