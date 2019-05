Instán kérdezte egy malajziai lány, hogy megölje-e magát, megszavazták

Öngyilkos lett egy 16 éves lány Malajziában, miután Instagramon feltett kérdésére a szavazók 69 százaléka úgy szavazott, végezzen magával - írja a Guardian.

Az ország keleti részén fekvő Sarawak állam rendőrsége közlése szerint a lány az életben maradásáról szóló szavazást az alábbi kísérőszöveggel posztolta: „Nagyon Fontos, Segítsetek Döntetni H/É”. Miután a legtöbb válaszadó a H-ra, azaz a halálra szavazott, megölte magát. Egy ügyvéd, Ramkarpal Singh, aki az észak-nyugati Penang államban képviselő is, úgy véli, azokat, akik a halálra szavaztak, büntetőjogi felelősség terheli. „Vajon ma is élne a lány, ha instagramos szavazóinak többsége arra biztatta volna, hogy ne tegye meg? Vajon akkor szakember segítségét kérte volna? Vajon a szavazók bátorítása befolyásolta, hogy végül tényleg végzett magával? Mivel ebben az országban az öngyilkossági kísérlet is büntetendő, az is az, ha valakit erre bátorítanak”.

Malajzia fiatalság- és sportügyi minisztere, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman szerint a tragédia rávilágít arra, hogy nemzeti szinten kéne beszélni a mentális betegségekről. Az Instagram februárban jelentette be, hogy blokkolni fogja azokat a képeket, melyek arra bátorítják a felhasználót, hogy kárt tegyen magában. Erről azután döntöttek, hogy egy brit tinédzser, Molly Russell szülei szerint ilyen képeket látott az appon, mielőtt 2017-ben, 14 éves korában öngyilkos lett.