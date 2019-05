A neokohn.hu írja a Boro Park nevű helyi ortodox portálra hivatkozva, hogy a a külgazdasági- és külügyminiszter New York-i látogatása során a helyi haszid közösség egyik vezetőjét, Moshe Leib Rabinovitsot meglepte egy magyar útlevéllel is, hiszen Munkácson született 1940-ben. Szijjártó a találkozó során ígéretet tett arra is, hogy lépéseket fog tenni a magyarországi zsidó temetők romló állapota ügyében is. Az MTI több képet is közölt Szijjártó Péterről és a munkácsi rebbéről.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

