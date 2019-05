Valakik valamiért jó ötletnek találták Mel Gibsont kiválasztani a Rothchild című film főszerepére

Kedd óta tart a cannes-i filmfesztivál, amely remek alkalmat ad arra is, hogy alkotók filmötleteikkel házaljanak a producereknél. A Guardian beszámolója szerint most is ez történik, vételre kínáltak egy "Rothchild" című filmet is, amely egy gazdag New York-i család történetét mesélné el egy "akciódús tanmesében gazdagságról és hatalomról".

Az alkotók ugyan szemérmesen hallgatnak a filmbeli család származásáról, de névválasztásuk azért árulkodó: a filmbeli családot Rothchildnek hívják, ez csak egy betűvel tér el a világ antiszemitáinak kedvelt céltábláitól, a Rothschildok családnevétől.

Nem csoda, hogy némi vihart kavart a tervezett szereposztás. A pártriárka szerepét ugyanis Mel Gibsonnak, Hollywood leghírhedtebb antiszemitájának szánják, aki a jelek szerint lassan visszatérhet száműzetéséből: a Rothchild család fejének szerepe mellett nemrég a Fatman (Dagadék) című filmben is szerepet kapott, amiben "garázda télapót" játszhat.

"Ho-ho-holokauszttagadó" - kommentálta ez utóbbi hírt Seth Rogen komikus a Twitterén. (Via The Guardian)