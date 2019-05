A Pornhubon kampányol egy dán politikus

A 41 éves Joachim B Olsen 2004-ben ezüstérmes volt az olimpián súlylökésben, 2011 óta a pedig jobbközép Liberális Szövetség képviselője. Most pedig azzal került be a hírekbe, hogy a dán választásokra készülve hirdetési helyet vásárolt a világ egyik legnagyobb forgalmú oldalán, a Pornhubon.

A lépést meg is erősítette Facebook-oldalán. A pornóoldalra kitett öltönyös fotója mellett a szöveg arra figyelmezteti a dán látogatókat, hogy amikor végeztek itt a dolgukkal, ne felejtsenek el Jokkéra, azaz rá szavazni. A Twitteren valaki megjegyezte, hogy a kampánya miatt nagyobb figyelem esik rá a sajtóban, mint a bevándorlásellenes pártalapítóra, Rasmus Paludanre, mire Olsen azt mondta, hogy ha egy pornhubos hirdetés kell ahhoz, hogy kiszorítsa Rasmus Paludant a nemzetközi sajtóból, akkor a csapatának is fog venni egyet.

A szokatlan hirdetési ötletét megvédte a dán közmédiában is, ahol arról beszélt, hogy egyszerűen ott kell lennie, ahol a szavazói vannak. Elmondta azt is, hogy a kampányának 95 százaléka teljesen komoly, de hagytak egy kis helyet a szórakozásnak is, és elismerte, fogalma sincs, hogy ez fog-e szavazatot hozni a számára. (Sky)