Holokauszttagadó riportot közölt az al Jazeera

A két twitterposzt ugyanazt a riportot promózza. Csak míg a jobboldali, eredetileg is angol nyelvű posztban egy holokauszt-túlélőt idéznek arról, hogy mi történik, ha a jó emberek tétlenek, a baloldali, eredetileg arab nyelvű posztban "mesének" nyilvánítják a holokausztot, illetve azon merengenek, hogy annak valójában haszonélvezői voltak a zsidók.

Holokauszttagadó riportot közölt arab nyelven pénteken az al Jazeera. Az arab hírtelevízió filmjében a holokauszt tényeinek tagadásán túl még azt is felvetették, hogy Hitler talán még együtt is működött a cionistákkal, akik "haszonélvezői" voltak a népirtásnak.

"Milliószámra gyilkolták a zsidókat a gázkamrákban. Legalábbis erről szól a mese. Mi az igazság a holokausztról, és milyen haszna volt belőle a cionista mozgalomnak" - a Jerusalem Post szerint ilyen és hasonló kérdéseket tárgyal az alkotás, amit a katari székhelyű arab hírtelevízió már kénytelen is volt eltávolítani közösségimédia-felületeiről.

A film alkotói még ennél is egyértelműbben fogalmaztak. Egyikük fel is tette a kérdést, hogy "Hitler valóban megölt volna hatmillió zsidót?". (Via The Jerusalem Post)