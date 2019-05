Joe Exotic: A férfi, aki tigriseket mentett, aztán bérgyilkost küldött egy másik állatvédőre

Texas és Oklahoma egyik legismertebb arca volt, extrém frizurája és ruhái miatt az emberek mindenhol felismerték és sokáig rajongtak érte. A Tigriskirály néven is emlegetett, 55 éves Joe Exotic nemes célnak szentelte életét, de aztán minden elromlott, és most a börtönben várja a bíróság ítéletét. Joseph Maldonado-Passage nagyon sok jót tehetett volna, de nagyon sok rossz döntést hozott, és egy hónappal ezelőtt elítélték állatkínzás és gyilkosságra való felbujtás miatt. Joe Exotic szövevényes és szürreális sztorijának rengeteg vesztese van, de leginkább maguk az állatok.

A Joseph Allen Schreibvogel néven született férfi letartóztatása és elítélése az amerikaiak többségét meglepte. A különc, Bundesliga-frizurás, nyíltan meleg alakot Oklahomában és a környező államokban mindenki ismerte, sokan jártak állatmenhelynek nevezett állatkertjébe, és mindenki tudta, hogy nála mindig akad egy-két kölyök, amit a gyerekeik megsimogathatnak. Aztán minden megváltozott: a férfit kitúrta a bizniszből az üzlettársa, és egy másik, nagymacskáknak menedéket nyújtó park vezetője folyamatosan azzal vádolta, valójában nem menhelyet, hanem egy nagyon rossz állatkertet működtet, és nagyon rosszul bánik az állatokkal.

Joe Exotic 2013-ban saját állatparkjában. Fotó: Sue Ogrocki/AP

Az állatbarát

Joe Exotic gazdag, de rideg farmercsaládban nőtt fel. Testvérei közül csak a bátyjával volt szoros viszonya, őt és Garoldot az állatok szeretete kötötte össze. Görényeket, mosómedvéket hordtak haza, együtt nézték a természetfilmeket, és közös terveket szőttek arra, hogy ha felnőnek, csakis állatokkal foglalkoznak majd. Joe aztán mégis rendőrnek állt, viszonylag gyorsan lépdelt felfelé a ranglétrán, kollégái szerették, a munkája is nyugis volt. Idővel abban is biztos lett, hogy a saját neméhez vonzódik, de ezt a szüleinek nem mondta el. Végül az egyik testvére árulta el nekik, mire az apja csak annyit mondott neki, adjon kezet rá, hogy nem fog elmenni a temetésére. Ezt nem tudta feldolgozni, olyannyira nem, hogy másnap szolgálati autójával megpróbált belehajtani egy folyóba, hogy végezzen magával. A balesetet túlélte, de súlyosan megsebesült. Ezután Floridába költözött, és hónapokig járt fizikoterápiára, később munkát szerzett egy kisállatkereskedésben. Floridai szomszédja egy közeli állatparkban dolgozott, ahol egzotikus állatokat tartottak, és sokszor megengedte neki, hogy a hazavitt oroszlán- és majomkölyköket cumisüvegből etesse. Ez az élmény felélesztette benne a vágyat, hogy állatokkal foglalkozzon, és idővel sikerült annyi pénzt összespórolnia, hogy testvérével, Garolddal és akkori barátjával közösen megnyissák első kisállatkereskedésüket a texasi Arlingtonban. Kezdetben hüllőket, díszhalakat, papagájokat árultak, aztán ahogy terjeszkedtek, idővel tatut és oposszumot is tartottak. Az üzlet több mint tíz évig működött, és egyre jobban ment, de aztán 1997-ben Garoldot elütötte egy autó és meghalt. A baleset után a család perelt, és elég sok pénzt kaptak, amiből Joe 140 ezer dollárt kapott. Ebből a pénzből vett egy hat hektáros telket Oklahoma City közelében, és itt nyitotta meg a Garold emlékére elnevezett egzotikus állatparkot.

Kezdetben csak kilenc ketrec volt, a park nem volt valami látványos, de ahogy terjedt a park híre, egyre többen adták le itt azokat a vadállatokat, melyektől gazdáik szabadulni akartak. Eleinte csak szarvasok, bivalyok voltak a menhelyen, aztán érkezett egy puma, egy oroszlánkölyök, aztán egy medve is. Az első két tigris 2000-ben került hozzá, az állatok párosodtak és kölykeik születtek, amiket Joe a parkban nevelt fel. Ezek a tigrisek alapozták meg a később jóval népesebb állományt.

Már a legelején kiderült, hogy még ha szándékai jók is, Joe nem igazán tudja, hogy kell bánni a vadállatokkal. Amikor egy csapat emut akart a parkba szállítani, elügyetlenkedte az állatok szállítását, amik kiszaladtak az autópályára. Joe hatot lelőtt közülük, a látvány rettenetes volt. Bár a rendőrség és az állatvédelem is lépéseket sürgetett az ügyben, a férfi megúszta vádemelés nélkül. Később egyre több állatvédő fogalmazott meg aggályokat a parkkal kapcsolatban, azzal vádolták Joe-t, hogy rosszul bánik az állatokkal, nem takarítják az állatok amúgy is kicsi ketreceit, illetve hogy a beltenyészet miatt egyre több beteg állat születik a menhelyen.

Az egyik legfontosabb vád mégis az volt ellene, hogy a park valójában nem menhely, nem segítik, hogy az állatok visszajussanak természetesen környezetükbe, sőt, valójában pénzt keresnek velük.

Az állatkölykök valóban fontos bevételi források voltak: „adományokért” cserébe a gyerekek tigriskölyköket simogathattak, így Joe-nak komoly üzleti érdeke fűződött ahhoz, hogy mindig legyen utánpótlás. De sokáig semmit sem tudtak tenni ellene.

Big Cat Carole

A következő lépés az utazó show lett, ami már tényleg semmiben sem emlékeztetett az állatvédelemre. Az állatokkal folyamatosan úton voltak, cirkuszi látványosságként kezelték őket, és ebből meglehetősen sok pénz folyt be. A kétezres évek elején egyre többen vetették fel, hogy amit a férfi csinál, nem legális. Az egyik leghangosabb támadója Carole Baskin volt, a Big Cat Rescue működtetője.

Az állatvédő nő a kezdetektől gyanította, hogy nincs valami rendben Joe farmján, őt idézték akkor is, amikor egy oklahomai lap képet közölt egy a parkban fogyatékossággal született oroszlánkölyökről. Baskin azt mondta, ez a beltenyészet eredménye, amit egyetlen legális, rendesen működő állatmenhelyen sem engednének. Bár igaznak bizonyult minden, amivel Joe-t vádolta, még érdekesebbé teszi a képet, hogy Baskinnek is érdekes múltja van. Még a kilencvenes évek elején ment hozzá egy gazdag férfihoz, Don Lewishoz, a nagymacskák mentését is közösen kezdték el. Ők is saját parkot hoztak létre Floridában, ahol az állatok sokkal jobb körülmények között élnek, jóval nagyobb területen, mint Joe farmján. Aztán 1997-ben Baskin férje nyom nélkül eltűnt, és azóta sem lehetett hallani felőle. Bár a nőt sosem gyanúsították azzal, hogy köze lenne férje eltűnéséhez, Lewis családja a sajtón keresztül többször is megüzente, hogy ők rá gyanakodnak.

A People magazin még egy olyan cikket is közölt, melyben arra célozgattak, Baskin ölte meg a férfit, a holttestét pedig megetette a tigriseivel.

Ezt a teóriát Baskin ellenségei azóta is előszeretettel emlegetik fel. A nőnek nem Joe volt az egyetlen ellensége: csinált egy oldalt, ahol azokról a legális és illegális állatparkokról írt, ahol szerinte kihasználták az állatokat. Hozzászokott, hogy fenyegetik, volt, hogy kígyókat talált a postaládájában, máskor egy parkolóban támadtak rá. Már jó ideje támadta Joe parkját, amikor megtudta, hogy a férfi az ő menhelye nevét használja a turnéin. Kihasználta az alkalmat, és beperelte Joe-t, hátha azzal, hogy anyagi csődbe kergeti, végre be tudja záratni az állatkertet. Elég sima ügy volt, Baskinnek egymillió dollárt ítélt meg a bíróság, ami tényleg tönkretette volna Joe-t. Ő azonban kétes hírű barátai segítségével rendre kisliccolt a fizetési kötelezettsége alól, bár tudta, hogy az örökkévalóságig nem húzhatja az ügyet.

Joe Exotic állatkertjét népszerűsíti. Fotó: Joe Exotic

Joe-nak voltak furcsa dolgai, rendre szélhámosokkal, bűnözőkkel, drogproblémákkal küzdő emberekkel vette körül magát, de túl azon, hogy a park működésével nem volt minden rendben, és az állatokkal sem bántak jól, komolyabb bajba egészen idáig nem keveredett. Ahogy gyűltek a sötét fellegek a feje felett, egyre sötétebb alakok társaságát kereste, és párkapcsolatai is egyre zűrösebbek voltak. A kaput az tette be, amikor fiatal férje véletlenül, a park dolgozói és látogatói szeme láttára fejbe lőtte magát.

Joe minden problémájáért Baskint okolta, közösségi oldalain folyton fegyverekkel pózolt, és a nőnek üzengetett, egyre csak azt ismételve, hogy jobb, ha nem baszakodik vele. Később saját tévéstúdiót épített, és műsorában rendszeresen őt emlegette és fenyegette. Lassan megérett a fejében a gondolat, hogy minden gondja elszállna, ha a nő meghalna végre.

Nem túl kifinomult módszerekkel kezdett bérgyilkost keresni: a park több dolgozójának is felvetette, hogy pár ezer dollárt adna nekik, ha végeznének vele.

A legmesszebb egy Allen Glover nevű gondozóval jutott, aki piti bűncselekmények miatt korábban már ült börtönben, de Joe - a férfi szeme alá tetovált könnycsepp miatt - azt hitte, korábban is gyilkolt már. Ötezer dollárt kínált neki a gyilkosságért, amire Glover igent mondott. A terv az volt, hogy a gondozó másnap buszra száll, és Tampába utazik, ahol megöli Baskint. Mint később kiderült, fájós háta miatt inkább nem szállt buszra, hanem repülőre ült, és Dél-Karolinába utazott, ugyanis valójában sze ágában sem volt volt meggyilkolni Baskint, csak a pénzt akarta felmarkolni. Később aztán eszébe jutott, hogy illene figyelmeztetnie a nőt, hogy veszélyben az élete, ezért elindult autóval Floridába, de mivel az utat végigitta és -drogozta, egy ponton lehúzódott, és Joe pénzéből bulit rendezett a tengerparton. Másnap egy motelben ébredt, és inkább visszament Dél-Karolinába, Baskinhez így sosem jutott el.

A hiábavaló próbálkozások után Joe végül feladta, összepakolt, és legújabb férjével Floridába költözött, ahol viszonylag sikeresen kezdtek új életet. Azt azonban nem tudta, hogy a hatóságok rég a nyomában vannak. Az ügy felderítésében kulcsszerepe volt az egykori sztriptízbár-tulajdonosnak, James Garretsonnak, aki jóban volt Joe-val, de idővel kénytelen volt belátni, hogy az állatok tényleg rosszul vannak tartva, a férfi pedig valójában csak a pénzért csinálja az egészet. Miután Joe őt nyaggatta, hogy segítsen neki bérgyilkost találni, úgy döntött, értesíti a hatóságokat. Neki köszönhetően a rendőrség már az első próbálkozásnál értesítette Baskint, hogy veszély fenyegeti, és az általa készített hangfelvételek voltak a legértékesebb bizonyítékok a tárgyaláson.

Joe Exoticot 2018 szeptemberében, Floridában tartóztatták le, és idén márciusban állították bíróság elé. A tárgyaláson számos korábbi alkalmazottja vallott ellene, és jó pár olyan sztori hangzott el, melyek meghallgatása után senki sem vonta kétségbe, hogy ami a parkban ment, állatkínzás volt. Ezek közül az egyik legsúlyosabb az volt, amikor egy gondozó elmesélte, hogyan ölte meg Joe saját, egészséges tigriseit, csak hogy pénzt szerezzen. A parkot egy nap ugyanis azzal hívta fel egy cirkuszos, hogy elszállásolnák-e a tigriseit a holtszezon idejére. Bár nem volt elég helyük, Joe igent mondott, majd a ketrecekhez ment, kiválasztott öt idősebb, de teljesen egészséges tigrist, és egyenként fejbe lőtte őket. Ezután már volt hely a jól fizető cirkuszos tigriseinek is. Az állatok megölését a tárgyaláson elismerte.

Joe Maldonado-Passage-ot állatkínzás és gyilkosságra való felbujtás vádjában bűnösnek találták, büntetése akár 20 év is lehet.