Meglepetésre a kormányzó konzervatívok nyerték az ausztrál választást

A közvélemény-kutatásokra rácáfolva Scott Morrison, a konzervatív miniszterelnök győzelemre vezette pártját az ausztrál parlamenti választásokon. Az, hogy a konzervatívoké lesz a legnagyobb frakció, már eldőlt, most az utolsó szavazatokat számolva az is eldőlhet, hogy abszolút többséget szerez-e pártja a törvényhozásban. A jelen állás szerint 73 képviselőjük lesz, de ha még három képviselői helyet megszereznek, már többségben lesznek a parlamentben.

A közvélemény-kutatások alapján a választások esélyesének tűnő Munkáspárt csupán 65 mandátumot szerzett. A párt vezetője, Bill Shorten elismerte a vereségét, és már be is nyújtotta a lemondását. "Nyilvánvaló, hogy a Munkáspárt nem tud kormányt alakítani" - mondta, egyben azt is bejelentve, hogy nem kíván újra indulni a pártelnöki székért.

A választás végeredményére még pár órát várni kell. Amennyiben a konzervatívok nem szereznek abszolút többséget, független képviselők támogatásával kormányozhatnak.

Morrison győzelmi beszédében "a csendes Ausztráloknak" mondott hálát a győzelemért, felidézve ezzel Richard Nixon "csendes többségét". Győzelmével Morrison esélyt kapott egy teljes kormányzati ciklusra, bár 2007 óta nem volt rá példa, hogy egy ausztrál miniszterelnök megbízatása teljes idejét kitöltse. Morrison is egy kormányválság után került hatalomra. (Via BBC)