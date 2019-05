Johnny Depp azt állítja, Amber Heard zúzódásokat festett saját arcára, hogy úgy tűnjön, mintha verte volna

Amber Heard és Johnny Depp Fotó: Paul Marotta

Amber Heard és Johnny Depp válóperei még az erős hollywoodi mezőnyben is a mocskosabbak közül valók. A két sztár 2015-ben kötötte össze az életét, de alig két évvel később elváltak, azóta egymást váltva családon belüli erőszakkal vádolják egymást.



Heard 2018-decemberében a Washington Post-ban nyilvánosan is azt állította, hogy házassága idején erőszak áldozata volt. Depp erre egy 50 millió dollár értékű rágalmazási perrel válaszolt, mire Heard az illetékes virginiai bírósághoz fordult, hogy utasítsa el a keresetet. Depp erre most nyilatkozatot adott ki:

„Határozottan cáfolom Heard állításait, azóta, hogy 2016 májusában először bíróságra ment azért, hogy ideiglenes távolságtartási végzést kérjen, mindezt úgy, hogy zúzódások nyomait festette magára, olyanokat, amikről tanúk és kamerafelvételek bizonyítják, hogy az azt megelőző napokban nem voltak rajta ... Tagadni fogom ezeket a vádakat életem végéig!”

A szövegben Depp tagadja, hogy valaha kezet emelt volna Heardre, sőt ismételten azt állította, hogy a színésznő volt az, aki agresszív volt kapcsolatukban, és ő volt az áldozat. A színész szerint Heard rendszeresen gyógyszer-, alkohol-, és drog befolyása alatt bántalmazta, többször súlyos sérüléseket okozva neki, nem ritkán úgy, hogy más is jelen volt. Heard ügyvédje, Eric George tagadta Depp állításait, és utalt arra is, hogy Depp számtalan korábbi fontos emberével, ügyvédeivel, menedzsereivel is jogi vitában áll; és szerinte többször kiderült már, hogy nem mond igazat. George szerint a bizonyítékaik egyértelműek Depp-pel szemben.

A két hollywoodi sztár még 2011-ben találkozott a Rumnapló című film forgatásán. 2015 februárjában házasodtak össze, Heard először 2016 májusában beszélt erőszakról egy bíróság előtt. 2017-ben váltak el, a színésznő a válás után jótékony célokra ajánlotta fel a neki járó 7 millió dolláros apanázst.

A válás után mindketten aláírtak egy titoktartási záradékot, amely szerint egyikük sem beszélhet kapcsolatukról a válás után nyilvánosan. Nagyon bejött. (Guardian)