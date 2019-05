Megivott egy liter pálinkát, majd egy Molotov-koktéllal és egy 49 centis machetével megindult a volt élettársa háza felé

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt egy 65 éves férfi ellen előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, magánlaksértés bűntette és rongálás vétsége miatt.

A férfi Mezőcsáton élt, és 8 éven át viszonya volt egy szintén ott lakó férjezett nővel. Végül 2017 áprilisában a nővel és annak 3 éves gyerekével Emődre költöztek. Kapcsolatuk azonban gyorsan megromlott, és 2017 júniusában az asszony a lányát azzal hívta telefonon, hogy haza akarna menni. A nő lánya és két férfi rokon még aznap megjelentek abban a kocsmában, ahol a vádlott és az asszony ittak, hogy a nőt visszavigyék Mezőcsátra. A vádlott ezt nehezményezte, valamint azt is, hogy a nő elvitte a bodzaszedésért kapott 25 ezer forintját, ezért távozásukkor azt kiabálta:

„meg fogtok halni, rátok fogom gyújtani a házat!”

Később telefonon is felhívta az asszony férjét, és megfenyegette a családot, hogy belocsolja a házukat benzinnel, levágja a fejüket. Azt is elmondta, hogy amikor alszanak, akkor fogja megölni őket.

Mivel a férfi tudta, hol lakik a család, így a fenyegetést komolyan vették, és a ház teraszára bekészítettek tetőléceket és hat vödör vizet. Az esti órákban a házban tartózkodott a házaspár, felnőtt korú gyermekeik, kiskorú gyermekeik és az unokák, összesen 17 fő. Mindannyian a konyhában beszélgettek, iszogattak, és várták, hogy a férfi beváltja-e a fenyegetőzéseit.

Végül az éjszakai órákban gépjárművével tényleg megérkezett az ingatlannal szomszédos utcába, az autóban még elfogyasztott 1 liter pálinkát, magához vett egy általa készített pet-palackot, abba motorbenzint töltött és egy textildarabot tömött kanócnak.

Majd éjfél körül a palackkal és egy 49 cm pengehosszúságú machetével bement a ház udvarára, kivágta a házaspár hálószobáján lévő szúnyoghálót, betörte az ablaküveget betörte, és égő kanóccal a benzines palackot bedobta a szobába, ami egyből kigyulladt. A házaspár ekkor a franciaágyon ült, míg a 3 éves gyermek nem sokkal korábban ment ki a szobából. Amikor az asszony észrevette a vádlottat, kiabálni kezdett, a családtagok pedig eloltották a tüzet.

A házaspár egyik fia kiment az udvarra, ahol a vádlott a machetével megvágta a bal alkarját, valamint a hasán és a hóna alatt is megsebesítette. A férfi védekezésül egy tetőlécet vett magához, és kezdte verni a vádlottat, közben segítségért kiabált a testvérének, aki kiszaladt, de a vádlott őrá is rátámadt a machetével. Ekkor a kiérkező testvér is egy tetőlécet vett fel és ütni kezdte a vádlottat, majd a menekülésbe kezdett vádlottat mindkét férfit tovább verte.

Végül a vádlott a vérző sérülései és pálinka hatása miatt a közeli útkereszteződésben, az autója közelében összeesett, a kiérkező rendőrök itt találtak rá.

A verekedés során az asszony fiai 8 napon belül gyógyuló, míg a vádlott orrcsonttöréssel, arckoponya-csonttöréssel járó 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A lakásban 194 254 forint rongálási kár keletkezett.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott. (Ügyészség)