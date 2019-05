A hvg.hu szerint munkaidőben kellett egy miskolci magánklinika dolgozóinak fideszes aláírásokat gyűjteniük

A hvg.hu információi szerint még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak. A klinika dolgozóinak nemcsak alá kellett írniuk a Fidesz támogatói íveit, de voltak alkalmazottak, akiket aláírásgyűjtésre is befogtak.

A történtekkel a klinika egyik munkatársa kereste meg a lapot, aki arról beszélt, hogy az intézmény vezetői már azt is kirúgással fenyegették meg, aki nem akart résztvenni egy péntek délutáni fideszes fórumon közönségként. Ő számolt be arról is, hogy az utóbbi időben munkaidőben is előfordult, hogy alkalmazottaknak ki kellett állniuk aláírásokat gyűjteni.

A hvg.hu ezután megkereste az AAMed Magánklinika több munkatársát. Többen, ahogy meghallották a kérdést, rögtön lerakták a telefont, de volt, aki megerősítette, hogy sokan mentek a dolgozók közül a Fidesz fórumaira, igaz, szerinte senki sem volt erre kényszerítve. Arra a kérdésre, hogy akkor senki nem volt-e erre utasítva, elmondta, hogy nem, a vezetők csak tolmácsolták ezt a lehetőséget.

Szerinte a dolgozók rendszeresen találkoznak a klinika alacsonyabb szintű vezetőivel, és ilyenkor továbbítják feléjük a munkával kapcsolatos, és azon túli kéréseket, az aláírásgyűjtés pedig ez utóbbiba tartozhatott.

Ezután a lap megkereste a magánklinika tulajdonosát, Argay Lászlót, aki korábban azzal szerepelt a sajtóban, hogy húsz példányt vásárolt Tereskova Orbán Viktort ábrázoló festményeiből, hogy a klinikáján állandó kiállítást tarthasson belőlük. Miután a hvg.hu megkereste a tulajdonost, Argay városi pletykának nevezte a dolgot, majd letette a telefont.