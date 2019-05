Kamu mobilokat vesznek a mexikóiak, hogy azt rabolják el tőlük

Mexikóváros egyes kerületeiben már minden buszon rendőr is utazik, annyira gyakoriak a rablótámadások. Fotó: Rebecca Blackwell/AP

Olyan gyakorivá váltak a fegyveres rablások a mexikóvárosi buszokon, hogy az utazóközönség egy része már trükkökhöz folyamodik: kamu telefonokat vesznek, hogy azt adják át a rablóknak. Ez nagy fellendülést is hozott a kamutelefonok piacán. A jobb darabokért akár 7500 forintot is elkérnek. Ezek nem ám egyszerű műanyag utánzatok, az igazán jó kamutelefonoknak működik a kijelzőjük, még egy bejelentkező képernyőt is képesek mutatni. A telefonok külsőre teljesen megegyeznek az igaziakkal, és még fémsúlyokat is raktak beléjük, hogy még igazibbnak tűnjenek.

Ez persze nem változtat azon, hogy milyen veszélyessé vált a tömegközlekedés a városban. Martha Patricia Rociles Estrada, a város egyik szegénynegyedében élő tanárnő szerint a városlakók rettegve közlekednek. "Igazán kockázatos felszállni egy buszra. Ha felszállsz, nem lehetsz benne biztos, hogy le is fogsz szállni" - mondta.

Elbeszélése alapján a helyzet tényleg drámai. Mint mondta, pénz nélkül nem érdemes felszállni a buszra, mert ha a rablók nem tudnak semmit zsákmányolni, dühükben simán végeznek áldozatukkal.

Az AP jelentése szerint 2019 első négy hónapjában napi átlag 70 fegyveres rablást jelentettek Mexikóvárosban. Az esetek hatodában buszon utazókra támadtak a rablók. (Via AP)