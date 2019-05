„Ezért megy tönkre körülöttünk a világ, mert 30 éve ilyen politikusok és ilyen újságírók hülyét csinálnak a társadalomból” – mondta Jávor Benedek a Hír TV riporterének, aki Soros György szerepéről érdeklődött a klímatüntetések mögött

Pénteken sajtótájékoztatót tartott Jávor Benedek és Karácsony Gergely. A 24.hu írt arról, hogy az eseményen a Hír TV riportere a párhuzamosan zajló klímasztrájkról kérdezte az EP-képviselőt, Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány szerepét firtatva.

A pénteki, budapesti tüntetést a Fridays For Future szervezte (hamarosan részletesen is beszámolunk az eseményről), a Fidesz politikusai pedig napok óta hangsúlyozták, hogy a Soros-hálózat sejthető a globális klímatüntetések mögött, mivel a megmozdulásokat az Avaaz nevű aktivista oldalon is népszerűsítették. Erről kérdezte a Hír TV Jávort, kitérve arra is, hogy azért a klímapolitikával próbálják-e megfogni a fiatalokat, hogy így szipkázzák el szavazataikat a bevándorlásellenes erőktől.

A kérdést Jávor elsőre el sem akarta hinni, vissza is kérdezett, hogy tényleg ezt a kérdést írták-e fel neki a szerkesztőségben. Majd pedig kifakadt, hogy tíz éve van ebben a szakmában, de azért időnként tudják sokkolni.

Ekkor már 20 perce ment a sajtótájékoztató, de Jávor újra elmondta, hogy a klímaváltozás az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás, és rengeteg ember gondolja azt, hogy ezzel foglalkozni kell, majd pedig szemmel láthatólag egyre jobban felhúzza magát a kérdésen.

Többek között arról beszél, hogy a fiatalok világszerte azért tüntetnek, mert tűrhetetlennek tartják, hogy Kövér László-szerű zombik elrontják a jövőjüket. Kitért arra is, hogy a tüntetéseket nem az Avaaz szervezte, ők csak megfogalmaztak egy petíciót, hasonlóan rengeteg másik szervezethez.

„Emberek azért mennek ki az utcára, hogy a politikusok tegyék meg a szükséges lépéseket azért, hogy a ma fiatal generáció még emberhez méltóan tudjon élni. Erre maga idejön és arról dumál, hogy az Avaaz-t a Nyílt Társadalom Intézet finanszírozza, miközben a tüntetést nem ők szervezik hanem a Fridays for Future. (…) Komolyan mondom katasztrófa, siralmas, hogy itt tartunk, ezért megy tönkre körülöttünk a világ, mert 30 éve ilyen politikusok és ilyen újságírók hülyét csinálnak a társadalomból. De ennek vége, mert a fiatalok – nem a pártok, nem Soros György, nem a politikai mozgalmak, kimentek végre az utcára.” – folytatta Jávor.

A teljes sajtótájékoztató Jávor Benedek oldalán nézhető végig, az említett jelenet a 24. perc környékén kezdődik.