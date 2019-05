Már 10 hegymászó halt meg a Mount Everesten kialakult torlódás miatt

Dugó a Mount Everestre vezető hegygerincen Fotó: HANDOUT/AFP

Szombaton a nepáli hatóságok arról számoltak be, hogy 10-re emelkedett azoknak a száma, akiket a Mount Everest csúcstámadása közben vagy onnan lefele jövet ért a halál az elmúlt napokban.

Valóságos torlódás alakult ki a Himalája legmagasabb csúcsa felé vezető úton, és az oxigénhiányos környezet egymás után szedi az áldozatait. Szombaton egy 44 éves brit hegymászót, Robin Haynes Fishert érte a halál.

A forgalom annak is köszönhető, hogy nagyon tiszta, tavaszi az időjárás a hegycsúcson, ezért egyre többen próbálkoznak meg a csúcstámadással. Mivel azonban csak rövid ideig tartó ablakperiódusok vannak, mindenki egyszerre akar mászni, ami fokozott életveszély ilyen oxigénhiányos viszonyok között.

A New York Times megszólaltatott több serpát is, akik arról számoltak be, hogy évek óta nem találkoztak az ideihez hasonló embertömeggel a hegyen. Ráadásul sokan felkészületlenül, de legalábbis extra oxigénpalackok nélkül másznak, ami ilyen extra kockázatot jelent. A tömeg miatt halnak meg többen, nem a szél vagy a hideg miatt.

Csak idén már 17-en haltak meg a Mount Everestig vezető úton, ami - ha nem számoljuk a természeti katasztrófák sújtotta éveket, földrengéseket, lavinákat - évtizedek óta a legmagasabb szám. Tavaly összesen öten haltak meg a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítása közben.

Szakértők szerint hozzájárul ehhez az is, hogy mióta Kína korlátozta a mászóengedélyek kiadását a tibeti oldalon, Nepál felől nagyon megnövekedett a forgalom. Az idén regisztrált halálesetek közül csak kettő történt a tibeti oldalon.

A nepáli turisztikai minisztérium 381 engedélyt adott ki az idei szezonra, egyenként 11 ezer dollárért. 2018-ban 346-ot. Alighanem idén rekordot dönt a csúcsot meghódítók száma, de sajnos a halottaké is.

Egy 27 éves férfi a visszaúton, a 4-es táborban halt meg pénteken. A hegymászó torlódás miatt több mint 12 órán át rostokolt a csúcsközeli oxigénszegény környezetben és nagyon kimerült. Serpák levitték a 4-es táborba, életét azonban már nem tudták megmenteni. Két 53 éves indiai nő is már a leereszkedés közben halt meg, egyikük a férje társaságában, a másik egy többnemzetiségű női expedíció tagjaként vágott neki az útnak.

Az Everest kevésbé forgalmas északi, tibeti (kínai) oldalán egy 65 éves osztrák férfi halt meg. Korábban egy amerikai és egy indiai hegymászó hunyt el, ők is már a visszaúton. Eltűntnek számít, és ezért gyakorlatilag halottnak tekinthető egy ír alpinista is. (New York Times)