Európában ciklonok örvénylenek, frontrendszerek húzódnak

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint zord az időjárási helyzet Európában:



Délnyugat felől anticiklon nyúlik be a kontinens fölé, így az Ibériai-félszigettől Lengyelországig nincs fronttevékenység, ugyanakkor a gomolyfelhőkből előfordulnak záporok, zivatarok. Észak-Európa fölött, a Kelet-európai-síkságon, valamint a Földközi-tenger középső tájain ciklonok örvénylenek, illetve frontrendszerek húzódnak. Felhőzetükből több helyen fordul elő csapadék, helyenként jelentős mennyiségű esőről (20-30 mm) érkezett jelentés. A csúcshőmérséklet eloszlása zömében 18 és 25 fok között változik.

A Kárpát-medence időjárását hétfő estig eleinte száraz levegő, majd a dél felől fölénk helyeződő mediterrán ciklon felhő- és csapadékrendszere alakítja.

Magyarországon hétfő éjszaka dél felől megnövekszik, a déli megyékben meg is vastagszik a felhőzet, amelyből arrafelé eleredhet az eső. Hétfőn napközben másutt is megvastagszik a felhőtakaró, és délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként esetleg zivatar is. Megélénkül a déli szél, átmeneti szélerősödés csupán zivatar környezetében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 26 fok között várható, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb. (via MTI)