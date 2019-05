Katar bevásárolná magát a Leeds Unitedbe

A Financial Times arról ír, hogy Katar tárgyalásokat folytat arról, hogy részesedést vásároljon a Leeds United-ből. Ha megvalósulna az üzlet, a nemzetközi labdarúgásban nagy erőkkel terjeszkedő olajállam először jelenne meg az angol fociban.

A lap forrásai szerint a katari állami irányítás alatt álló, a PSG-t is tulajdonló Qatar Sports Investments képviselői hónapok óta folytatnak tárgyalásokat.

A Leeds csapata Fotó: Mark Fletcher/NurPhoto

A Leeds többségi tulajdonosa jelenleg Andrea Radrizzani, a klub jelenleg a másodosztályban szerepel, idén kevéssel csúsztak le a feljutásról.

A Financial Times egyik forrása szerint a Leeds vezetése több lehetséges befektetővel is tárgyal, és az is elképzelhető, hogy Radrizzani csak kisebbségi tulajdonrészt fog eladni végül valakinek.

Mint a lap megjegyzi, Katar az utóbbi években rengeteg pénzt költött el arra, hogy a labdarúgáson keresztül növelje globális befolyását, és rengeteg kritika érte a FIFA-t is, amiért meglehetősen gyanús körülmények között az olajállamnak ítélték oda a 2022-es világbajnokság rendezési jogát.

Katar ugyan új szereplő lenne az angol labdarúgásban, de az arab olajmonarchiák rengeteg pénze már megérkezett az országba: az Egyesült Arab Emírségek finanszírozásának hála a Manchester City mára az egyik legerősebb angol klub lett.