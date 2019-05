Orbán Viktor: Átnyergeltem az olasz modellre, mert az osztrák megszűnt

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggel leadta a szavazatát, és ha már ott volt, válaszolt is pár újságírói kérdésre, miután elviccelődött azon, titkos, hogy kire szavazott.



Megkérdezték, mit gondol a részvételi arányokról. Azt mondta, szerinte most magasabb lesz, mint a korábbi EP-választásokon, most már ugyanis van ebben tapasztalatuk a magyaroknak. Ráadásul Orbán szerint 2014 óta nagyot változott a világ, migránsválság rázta meg a kontinenst, ezért az emberek most nagyobb arányban fognak elmenni szavazni. Elmondta azt is, hogy szerinte a listás szavazás miatt most világosak lesznek a politikai erőviszonyok, ennek belpolitikai jelentősége is van.

Forrás: OV Facebook

Felemlegették neki, hogy május elején még az osztrák modellt ajánlotta az ember figyelmébe, hogy azt kell követni, de aztán jött a Strache-botrány, így még mindig azt ajánlaná-e?

Az olaszra nyergeltem át - válaszolta Orbán.

Miért, mi a baj az osztrákkal - kérdeztek vissza.

Az most megszűnt - mondta Orbán.

Külföldi újságírók azután érdeklődtek, elfogadja-e a Fidesz az új szélsőjobbos tömböt alapító Matteo Salvini ajánlatát. Erre Orbán azt mondta, hogy a bevándorlás ügye megváltoztatja az erőviszonyokat Európában, de hogy ki kivel áll össze, az a jövő nagy kérdése. Azt is felemlegette, hogy szerinte sok országban az embereknek még nem volt lehetősége arról, hogy véleményt mondjanak a bevándorlásról, de most megtehetik.

Végül Orbán beült egy Rogán ANtal vezette autóba, és elhajtott kampányolni.