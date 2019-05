Egy magyar biztosan örült, egy pedig talán sírva fakadt a hollandiai eredménytől

Pont ellentétes utat járt be két, magyar szempontból érdekes párt a hollandiai EP-választásokon.

Geert Wilders egy magyar barátjával.

A remek frizurájáról és - nálunk - magyar feleségéről és ebből következő gyakori magyarországi látogatásairól ismert Geert Wilders iszlámellenes PVV-je az előző EP-választás szenzációját okozta azzal, hogy a harmadik legtöbb szavazatot besöprő pártként 4 EP-helyet szereztek. Most viszont egyet sem: kevesebb, mint harmadannyi szavazattal, mint legutóbb, épp hogy kiestek az EP-ből. Ezt leginkább annak köszöhetik, hogy szélsőjobbos konkurensük, Thierry Baudet FvD nevű pártja új erőként közel annyi szavazatot kapott, mint a PVV legutóbb és 3 helyhez jutott. Wilderséknek azonban lesz egy kis élet az élet után: ha megtörténik a Brexit és újraosztják az EP-ben a tagországoknak járó helyeket, Hollandia 3 székkel fog gazdagodni, amiből 1 jár majd Wilderséknek.



Kati Piri Törökországban tárgyal.

Pont ellentétes utat járt be a PvdA nevű balos-szocdem párt, akik a 2014-es hatodik hely és 3 madátum után most valósággal robbantottak. A szavazataik számát 447 ezerről 1 millió fölé emelve megnyerték az EP-választást, a legutóbbi ciklusban is EP-képviselő, Celldömölkön született, de már Hollandiában nevelkedett Piri Kati / Kati Piri pedig megint képviselő lesz. A PvdA eredményében az az érdekes, hogy ők nem zöld/radikális balos párt - miközben a mostani EP-választáson az ilyen profilú balos erők izmosodtak meg feltűnően.



Judith Sargentini

Hollandiában is javítottak amúgy a Zöldek, akik így 2 helyett 3 képviselői széket szereztek, így ismét bejutott az EP-be a magyar közönség jó ismerőse, Judith Sargentini is.