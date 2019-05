Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson

Belgiumban a flandriai jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) nyerte a szövetségi törvényhozási választást a vasárnap éjjel közzétett, közel végleges eredmények szerint. A belga sajtó a szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottsága alapján arról számolt be, hogy az N-VA a voksok 16,2 százalékát söpörte be, s ezzel 25 helyet szerzett a kétkamarás parlament 150 fős alsóházában. Második helyre a radikális jobboldali irányultságú Flamand Érdek (Vlaams Belang) futott be 12 százalékkal, ez 18 mandátumra elegendő. Harmadik a vallon Szocialista Párt (PS) lett 9,3 százalékkal, ez ugyanakkor a központi parlamenti képviselői helyek flamand, vallon és németajkú közösség közötti felosztása miatt 20 mandátumot ér. (MTI)