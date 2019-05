Szél Bernadett és Hadházy Ákos a Momentum bulijába ment

Az LMP két korábbi politikusa az EP-választáson nagyon jól szereplő párt buliján tűnt fel. A 444-nek azt mondták, azért mentek az ünneplésre, mert gratulálni szerettek volna. Szél Bernadett a Momentumot a jövő pártjának nevezte, de az LMP most elért eredményét nem kívánta kommentálni. Hadházy Ákos szerint az öröm mellett szomorkodni is van ma okunk, mert a Fidesz agymosó propagandája győzött a normalitás felett. Ugyanakkor a Momentum eredményét óriásinak tartja, olyasvalaminek, aminek örülni is lehet. Azt, hogy az LMP nem jutott be, ő sem akarta kommentálni, de megjegyezte, a pártban sorozatosan rossz, elhibázott döntéseket hoztak, és ez most megbosszulta magát.