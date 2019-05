Pumped Gabo teljesen összeomlott, hogy nem gyúrhat a nyáron

Nem is indulhatott volna tragikusabban Pumped Gabo nyara, hiszen egy faszság miatt kiugrott a válla, amikor nem akarta nézni, ahogy az egyik barátját a földön rugdossák. Utólag már úgy van vele, inkább tört volna be a feje vagy az orra, hiszen ezek nem kellenek a gyúráshoz, de a váll mindenhez kell. Így az edzésen, a bulikon, a programozáson kívül

otthona, a Balaton Sound is off. Ha izomtömegben nem is tud épülni, lelkiekben azért megpróbál: a tragédia Gábort megtanította arra, hogy a legdrágább kincsünk az idő, a fiatalság és az egészség, amiért hálásnak kell lenni és minden percét ki kell élvezni. Ő is erre készül, amint a benne dolgozó tűz meggyógyítja a testét.

Gábor mindezt egy drámai hangvételű posztban osztotta meg a világgal az Instagramon: