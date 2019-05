Jó reggelt, ezekben a pillanatokban éppen nem esik!

Szép, meleg hajnalra ébredhettünk, jó reggelt. Az ország legzordabb vidékein is elmúlt már 11 fok, szűkebb pátriámban, a közép-magyarországi statisztikai régióban pedig egyenesen 14-15 fok volt már hajnali 5:40-kor is.

Délelőtt ehhez képest nem is les nagy elmozdulás, a nyugati határszéleken konkrétan semmi. Ott 12-15 fokra és zuhogó esőre számíthatnak, az ország többi részén napsütéses közelhúszfokok lesznek. Délután a nyugati határszélen akár 15-16 fokig is melegedhet a továbbra is zuhogó eső közben. Az ország többi részén záporzivatarokkal tarkított napsütésre és 25 fok körüli hőmérsékletre készüljenek.