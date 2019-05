Minimum 12,7 milliárd dolláros károkozással vádolják Oklahomában a Johnson&Johnsont

Megkezdődött az év egyik legfontosabb pere az oklahomai Normanban, amelyben Oklahoma állam közkárokozással vádolja a Johnson&Johnson amerikai kozmetikai és gyógyszergyártó céget. Mike Hunter oklahomai főügyész perbeszédében "az állam történetének legsúlyosabb ember alkotta közegézségügyi válságának kirobbantásával" vádolta az ópiát alapú gyógyszerek hatóanyagát előállító céget, amit az Egyesült Államokat súlytó ópiátjárványban "a terjesztők királyának" titulált.

Oklahoma érvei szerint az ópiátjárvány a következő 20-30 évben alsó hangon 12,7 milliárdjába kerül az államnak, ezért "ideje felelőssé tenni" a gyógyszercégeket a tetteikért. Az ügyészek szerint ugyanis a Johnson&Johnson megtévesztő marketingje miatt robbanhatott ki a járvány, mert a cég úgy hírdette a súlyos függőséget okozó ópiátjait, hogy azok nem is igazán okoznak függőséget.

A Johnson&Johnson ügyvédje még a bíróságon is azzal érvelt, hogy ez az állítás igaz. Mint mondta, még az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA is azt állította tíz éve, hogy megfelelő felügyelet mellett adagolva ezek a szerek nem okoznak függőséget. "Nem gúnyolódunk senkin, de a tények makacs dolgok" - bátorkodta mondani Larry Ottaway, a Johnson&Johnson ügyvédje.

Csakhogy a valóságban a megtévesztő marketing, illetve a gyógyszerügynököktől kapott bónuszok hatására amerikai orvosok két marékkal szórták a keménydrogot a betegeiknek, ennek hatására mostanra olyan mértékűvé vált az ópiátfüggőség, hogy napi átlag 130 amerikai veszti életét ópiáttúladagolásban. Az amerikai járványügyi központ adatai szerint 2017-ben a túladagolásban meghalt 70200 amerikai 68 százaléka - vényköteles, vagy illegálisan beszerzett - ópiát túladagolásába halt bele.

Az Oklahoma által indított per csak az első lesz az ilyen perek sorában, a BBC összesítése szerint vagy kétezer amerikai állami vagy szövetségi intézmény, törzsi elöljáróság, önkormányzat nyújtott be kereseteket az ópiát alapú gyógyszerek gyártói és terjesztői ellen. (Via BBC)