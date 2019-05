Szigorított a szmogriadó szabályain a Fővárosi Közgyűlés

Szigorította a szmogriadó szabályait a Fővárosi Közgyűlés, az egyhangúlag megszavazott módosítás szerint a jövőben szmogriadó alatt az Euro 5-ös besorolású dízelüzemű járművek forgalmát is korlátozhatják. Az új szabályok szerint - és most előre elnézést kérek a sok összevissza számért, a magyar hatóságok valamiért saját környezetvédelmi besorolásokat is alkottak, amelyek így-úgy fedik az uniós besorolásokat - a jövőben szmogriadó idején

az 5-ös környezetvédelmi osztályú (hibrid, gázüzemű vagy elektromos);

a 6-os (Euro 3 benzines);

a 9-es (Euro 4 benzines);

A 14-es (Euro 5 benzines);

illetve a 15-ös és 16-os (Euro 6-os)

besorolású járművek közlekedhetnek korlátlanul. Az Országos Taxis Szövetség javaslatát befogadva a budapesti droszthasználati engedéllyel rendelkező személytaxi szolgáltatást végző gépjárművek is, mint a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végző gépjárművek, bekerültek a - szmogriadó riasztás fokozatában előírt forgalomkorlátozó intézkedések funkcionális - kivételi körébe.

A módosított rendelet október elsejével lép hatályba. (Via MTI)