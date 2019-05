A teljes ellenzék összefog Salgótarjánban, itt is egy közös egyesület ernyője alatt

Eger példájához hasonlóan Salgótarjánban is úgy fog össze szinte az összes ellenzéki párt a Fidesz ellen, hogy alapítanak egy összeellenzéki egyesületet és mind a polgármesterjelölt, mind a pártok által kiállított egyéni jelöltek annak a színeiben indulnak majd el. Az egyesület neve: Salgótarján, szeretem!

Az összefogásban részt vesz az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Jobbik, a Momentum, az LMP, az Európai Baloldal és a Tarjáni Városlakó Egyesület. A Mi Hazánk Mozgalmat a salgótarjáni pártok sem tartják ellenzékinek, velük fel sem vették a kapcsolatot.

A résztvevők még tárgyalnak a Kétfarkú Kutyapárttal, Feketét pedig Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester Mindenki Magyarországa Mozgalma is támogatja.

Az egyesült ellenzék igen hasonló konstrukcióban állt össze Egerben és támogatja a jobbikos Mirkóczki Ádámot.

Salgótarján az EP-választáson az országos átlagtól eltérően szavazott: gyengébb volt a Fidesz, 52 helyett 47,2 százalékkal, az országos eredményénél DK viszont sokkal jobban teljesített (16,26 helyett 21,14 százalék), az MSZP pedig egyenesen megduplázta azt (6,68 százalék vs. 12,7 százalék), míg a Momentum jóval (9,92 százalék vs. 6 százalék), a Jobbik pedig kicsit (6,44 százalék vs. 5,2 százalék) gyengébben szerepelt az átlagánál. A 2,19 százalékos országos leszereplését az LMN-nek itt jócskán sikerült alulmúlnia 1,4 százalékkal.



(via Azonnali)