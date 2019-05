Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit

Csütörtök délelőtt Pál Adrián rendőrezredes sajtótájékoztatón jelentette be, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják a szerda esti hajóbaleset körülményeit. Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoznak halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése miatt. Szakértőket is bevonnak a vizsgálatba. A rendőrség továbbra is várja a szemtanúk jelentkezését.

Rendőrök a Viking Sigyn szállodahajón Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

A sajtótájékoztatón egy videót is bemutatott, amin látszott, hogy a Margit híd két pillére között a Hableány befordult a svájci felségjelzésű Viking Sigyn elé, és 21:05-kor összeütköztek. Az ütközéstől a Hableány felborult, és 7 másodperc alatt elsüllyed. Azóta a Viking Sigyn legénységét már kihallgatták.



A Hableány nevű hajón 35-en utaztak. Ebből 33-an dél-koreai állampolgárok voltak, és a kétfős magyar személyzet is velük utazott. Köztük volt egy A baleset után 7 embert sikerült kimenteni a vízből, valamint 7 holttestet találtak. Mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. Elmondták, hogy a halottakon nem találtak mentőmellényt. Eddig két holttestet sikerült azonosítani. A túlélőket civilek mentették ki még a mentőegységek kiérkezése előtt. 21 embert továbbra is keresnek. Köztük van a magyar legénység is.