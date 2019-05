Kipróbálta az ópiumot Harry és Vilmos herceg egykori tanítója

Élesedik a küzdelem a brit konzervatí nagyágyúk között, miután Theresa May miniszterelnök és a toryk vezetője bejelentette lemondását.

A pozícióért Boris Johnson, London volt polgármestere, Rory Stewart, ismert brit konzervatív politikus és Jeremy Hunt külügyminiszter is kampányol, és természetesen próbálja minél jobb színben feltüntetni magát.

Stewart, aki valamikor a két koronaherceg tanítója is volt, arról is ismert, hogy gyalog megjárta Afganisztánt még a kétezres évek elején, erről könyvet is írt. Most a Telegraphnak ismerte el, hogy az úton elkövetett egy butaságot: egy esküvőn beleszívott egy ópiumpipába, amit a családfő ajánlott fel neki.

Mint elmondta, butaság volt a részéről, mert az ópium Afganisztánban is illegális szernek számít. Stewart azzal védekezett, tudja, hogy nem jól döntött, de mivel szegény családnál járt, valósznűleg nagyon kevés ópium jutott a szervezetébe.

Egy héttel korábban riválisa, Jeremy Hunt ismerte el, hoőgy fogyaztott kábítószert, egyszer beleivott egy kannabiszos lasszi italba.

May utódjai lehetnek: Jeremy Hunt, Boris Johnson, Michael Gove, Dominic Raab, (lenti sor) Rory Stewart, Esther McVey, Andrea Leadsom és Matt Hancock. Fotó: STF/AFP

Boris Johnson kábítószeres előéletéről egyelőre nincs újabb információ. Júniusban dől el, ki váltja Mayt a konzervatívok élén. (Independent)