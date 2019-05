Mibe' van Moby?

Moby 2000. november 17-én a franciaországi Lille-ben. Fotó: Philippe Huguen/AFP

Richard Melville Hall, vagyis Moby 2016-ban kiadott egy önéletrajzi könyvet Porcelain címmel. A vallási vívódásairól, a drogozásról és a vegánná válásáról szóló, a fiatalkorától a világhírt hozó albumáig, a húszéves Playig elmesélő történetét könyvet jól fogadták, bár nem volt óriási visszhangja. De az amerikai zenész azt mondta, ahelyett, hogy terápiára járt volna, inkább folytatta az írást, ami mostanra el is készült, az Extreme Ways refrénjét idéző Then It Fell Apart címmel. A könyv a „jó keresztény DJ-ből” világsztárrá váló, majd alkoholizmussal küzdő sztár 1999 és 2009 közötti időszakát mutatja be, és nagyobbat szólt, mint azt várni lehetett.

Az nem is botrány, hogy megfaszozta Trumpot

A könyvben Moby egy rakás híres embert említ, és állítása szerint minden történet valóban megtörtént, bár egyesek nevét tiszteletből megváltoztatta. Így is akadnak benne másokra nézve kellemetlen sztorik, pedig Moby állítólag 10 éve józan, és a könyvből származó bevételek állatvédő szervezeteknek mennek.

A Then It Fell Apart a kivonatok alapján persze a legtöbb rocksztáréletrajzhoz képest nem tűnik egy kifejezetten botrányos műnek, bár Moby vall benne többek között arról, hogy egyszer majdnem beleszeretett egy utcán álló prostituáltba, vagy hogy a sikerei csúcsán hogyan szexelt a barátnőivel drogos házibulikban (például abban, amin ott volt Joe Strummer is, aki miután valaki betette a London Callingot, felsírt, hogy: „Oh, fuck no!”).

Vannak kevésbé hihető, de tipikus önéletrajzi történetek is, például sok nagy sztár a lehető legkedvesebben dicséri, mint a New Order egyik tagja, aki azt mondja neki, hogy Ian Curtis büszke lenne rá, ami elég életszerűtlenül hangzik. Azt mondjuk minden további nélkül el lehet hinni, hogy Moby 2001 szeptemberében egy buli hevében nagyon részegen – hogy lenyűgözze az akkori barátnőjét – megfaszozta az akkor még csak milliárdos és tévéceleb Donald Trumpot, vagyis Moby egy bulin előkapta a faszát, és alig észrevehetően hozzádörgölőzött a későbbi amerikai elnökhöz. Ahogy fogalmazott: megmetoozta Trumpot.

Donald Trump 2001. augusztus 19-én, kb. egy hónappal azelőtt, hogy Moby állítólag megfaszozta. Fotó: Dennis van Tine/Geisler-Fotopres/AFP

A most 53 éves producer azt is írja, hogy az akkor 20 éves Christina Riccivel és az akkor 21 éves Lana Del Reyjel is csókolózott. (Az újságíróknak az ezt firtató kérdésekre a színésznő és az énekes sem reagált semmit.) Van viszont egy szerelmi szál, amiről a kiadó is gondolhatta, hogy nagyot fog szólni, mert látványosan megfuttatták, de az érintettel mégsem vette fel a kapcsolatot senki.

Ő is szégyellné, ha járt volna magával

Moby azt írta, hogy 1999-ben, 33 éves korában rövid ideig járt az akkor 20 éves Natalie Portmannel, többek között kézen fogva sétáltak és csókolóztak a Harvard Egyetemen. (Ha ez igaz is, akkor sem pontos, Portman akkor még csak 18 volt.) Az egész úgy kezdődött, hogy a fiatal színésznő, aki az akkori új Star Wars-filmmel lett világhírű, egy koncert után bement hozzá a backstage-be, és flörtölni kezdett vele. Moby azt állítja, Steven Tyler is gratulált neki a szép barátnőjéért. Az ő verziója szerint Portman végül szakított vele egy másik férfiért, aminek Moby amúgy örült, mert így a lánynak nem kellett megtudnia, mennyire ki volt lelkileg (Moby ekkor már keményen ivott).

Csakhogy Portman a többiekkel ellentétben reagált: tagadja, hogy valaha járt volna Mobyval, állítása szerint meglepődött rajta, hogy a zenész erre így emlékszik, amikor ő csak egy rajongó volt, és érettségi után néhányszor találkozott a sztárral, aki azt mondta, „legyenek barátok”. De aztán rájött, hogy az idős férfi vonzódik hozzá.

„Úgy emlékszem Mobyra, mint egy idős férfira, aki furcsán [»creepy«] viselkedett velem, amikor épp csak befejeztem a középiskolát”

– mondta Portman, aki szerint az, hogy Moby ilyen történettel igyekszik eladni a könyvét, „nagyon zavaró”.

Natalie Portman a kaliforniai Inglewoodban 2019. április 25-én. Fotó: Robyn Beck/AFP

Moby először vissza is vágott, kirakott az Instagramra egy közös fotót – ami egyébként nem tűnik bizonyító erejűnek –, mondván: összezavarta, hogy Portman azt állította, nem jártak, amikor jártak, és utána még évekig barátok is maradtak, bár elismerte, hogy felelősségteljesebben kellett volna eljárnia, amikor először találkozott a fiatal lánnyal.

Moby azt írta: „Teljesen megértem Natalie-t, hogy esetleg bánja, hogy járt velem (igazság szerint valószínűleg én is bánnám, hogy jártam volna magammal), de ez nem változtat a rövid romantikus történetünk tényein.” Azt is írta, hogy fáj, ha az emberről hazudnak, különösen azért, mert mindig tisztelte Portmant, és azt hitte, barátok, de névtelen, erőszakkal fenyegető üzeneteket kapott a színésznő rajongóitól, ami „befolyásolja az üzletemet és az egészségemet”.

Moby a posztot később törölte, és bocsánatot kért, elismerve, hogy több kritika is „nagyon érvényes”. Azt írta, nyilvánvalóan csak őt lehet hibáztat, miután 1999-ben és 2019-ben is meggondolatlanul és tiszteletlenül bánt azokkal, akikről úgy írt, hogy meg sem mutatta nekik a róluk szóló részeket, majd védekezően és arrogánsan posztolt.

Most már ott tart a dolog, hogy a menedzsmentje közleményt adott ki arról, hogy lefújták a könyvbemutató turnéját: „Moby lemondta a nyilvános megjelenéseit az előrelátható jövőben.”

A zenész nem sokkal korábban így magyarázta, hogy miért írt leginkább a híres emberekkel való rövid kapcsolatairól az ismeretlen emberekkel történt esetek helyett: „Ha arról írok, hogy jártam Natalie Portmannel, bárki rákereshet a Google-ön, és találhat rólunk közös fotót, így ez nem becsületsértés. De ha arról beszélek, hogy az 1990-es évek közepén egy volt barátnőmmel egy Stevie Nicks klubesten a táncparketten szexeltem, és a nő most egy háromgyerekes anyuka, aki elindul a helyi képviselő-választáson, a gatyámat is leperelheti rólam.”

Moby 2017. június 15-én. Fotó: Joe Scarnici/Getty Images/AFP

Moby egyébként már több mint egy évtizeddel ezelőtt is beszélt arról újságírónak, hogy egy rövid ideig járt Natalie Portmannel. A Rolling Stone arról írt, hogy simán lehet, hogy Moby sok más férfihoz hasonlóan egyszerűen félreértett egy lányt, aki barátilag közeledett felé, a Guardian pedig azt írta, hogy ugyan Moby politikailag progresszív, és már 1999-ben felszólalt például Eminem nőgyűlölő szövegei ellen, abban semmi feminizmus nincs, ahogy az egyébként szintén vegán és állatvédő volt barátnőjét kihasználta a könyvéhez, majd ahogy utána reagált.