Ki a franc az a Nesamani, és miért kéne imádkoznunk érte?

Különös dolog történt a közösségimédia-univerzumban szerdán. Előbb csak Indiában, majd hamarosan világszerte terjedt a jelszó: #Pray_for_Nesamani, vagyis #Imádkozz_Nesamaniért. Hogy kicsoda Nesamani? Ezt mintha senki sem tudta volna – leszámítva a dél-indiai állam, Tamil Nadu lakóit.

De ne szaladjunk még ennyire előre, kezdjük az elején. A BBC oknyomozása szerint az egész azzal kezdődött, hogy egy „Polgári Tervezést Tanulók” nevű pakisztáni weboldalra valaki feltöltött egy képet egy kalapácsról azzal a kérdéssel, hogy "hogy hívják ezt a szerszámot a ti országotokban?".

Amire egy éber tamil Facebook-felhasználó egyből rá is vágta, hogy náluk suthiyalnak. Amihez még hozzátette, hogy „Nesamani alvállalkozó fejét is ilyennel törték be”. Mivel ehhez semmilyen magyarázatot nem fűzött, akár el is sikkadhatott volna. De, mint azt Sowmya Rajendran, a dél-indiai hírszájt, a News Minute egyik szerkesztője feltárta, egy másik tamil felhasználó egyből ugrott a poénra. „De ugye már jól van?” – kérdezett vissza.

Nesamani ugyanis tamil körökben nagyon is ismert figura. Valójában egy 2001-es tamil vígjáték egyik karaktere, akit egy ikonikus tamil humorista, Vadivelu alakít. A jelenetben, amire az egymással viccelődő tamilok utalnak, az építési alvállalkozó Nesamaninak egy műemlék épületet kéne felújítania. A komikus alaphelyzet lényege, hogy Nesamani töketlen segédei minden szavát szó szerint veszik, amiből aztán bonyodalmak adódnak. Így végül egyikük Nesamani fejére pottyantja a kalapácsát.

Nesamani története a tamilok körében rendkívül népszerű volt, így számukra teljesen egyértelmű is volt a helyzet. Nem úgy a világ nagy részének, akik kikerekedett szemmel nézhették az őrület elszabadulását. És, miután tamil felhasználók százai szálltak be a buliba, Nesamani külön életre kelt.

Hamarosan már olyan közleményekre hasonlító írások jelentek meg, amiket a kórházak prominens politikusok betegségekor adnak ki, ezt már a világ állam- és kormányfőinek kamu részvétnyilvánításai követték. A tamilok keble pedig dagadni kezdett a büszkeségtől. A már idézett Rajendran szerint a Nesamani-jelenség a tamilok különállóságának újabb bizonyítéka. „Mint tudják, Tamil Nadu szembement a politikai trendekkel [a hetekig tartó indiai parlamenti választáson], amikor túlnyomó többségük olyan pártra szavazott, amelyik nem szövetségese Narendra Modi [miniszterelnök] pártjával. Tamil Naduban az emberek büszkék a kultúrájukra - a különállásukra, és arra, hogy másmilyenek. Ez az identitásunk része. India többi része nem ért minket, mi a magunk útját járjuk” – mondta.

„Vadivelu nagyon népszerű itt, és Tamil Nadunak nagyon élénk a mémkultúrája. Vagyis Vadivalu 90-es, 2000-es években készült filmjei eleve sok mémben bukkannak fel” – mondta Rajendran.

De mit gondol az egészről Nesamani? Rajendran szerint több tamil tévétársaság és ő maga is megpróbálta megszólaltatni a karaktert alakító Vadivelut, aki viszont nincs jelen a közösségi médiában, így csak annyit mondott, hogy „fogalma sincs mi történik”. (Via BBC)