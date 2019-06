A rendőrség az esőre hivatkozva nem vetette be az elvben rossz időjárásban is röpképes helikoptereit szerdán

„Az időjárási körülmények nem tették lehetővé a helikopterek bevetését” - indokolta a BRFK a Népszava kérdésére, hogy szerda este, a Hableány elsüllyedése után miért nem vetették be a túlélők és áldozatok keresésére a rendőrség keresőlámpával és hőkamerával is felszerelt helikoptereit. A lap szerint ez fura, mert az általuk megkérdezett repülési szakemberek szerint szerda este ugyan esett az eső, de nem voltak extrém rosszak az időjárási körülmények. Különös tekintettel arra, hogy a rendőrség 2017 januárjában még külön ki is emelte egy közleményében, hogy az MD902-es helikoptereken olyan robotpilóta van, amely "segítséget nyújt a rossz időjárási viszonyok esetén is".

A Népszava szerint napokkal a tragédia után már abban is zavar mutatkozik a hivatalos kommunikációban, hogy végül is mikor értek helyszínre a vízirendészet egységei. Az ORFK csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint 21:29 perckor, a baleset után 24, az első riasztás után 14 perccel ért helyszínre "a Dunai Vízirendészeti Kapitányság első hajója". Ehhez képest a BRFK most azt állítja, hogy a vízirendészet első hajózó járőre már 21:15 perckor, a bejelentés időpontjában a helyszínen volt, mert "a hajózók csatornáján" már a bejelentés előtt értesült a balesetről.

A szemtanúk szerint viszont a vízirendészet egységei jóval a vízimentők után értek a baleset helyszínére. Az elsőként érkező egység a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kishajója volt. Ők civil kezdeményezésre, három szervezet együttműködésével idén március 28-án tették a Dunára sürgősségi mentőhajújukat, ami a Balatonon már évtizedek óta működő szolgálat mintájára a fővárosban és környékén teljesít szolgálatot. Ez a hajó hivatalosan még nincs rendszerbe állítva, de szerdán, a katasztrófavédelem riasztására azonnal reagáltak.