Július 6-án választ új vezetőket az LMP

Vágó Gábor, az LMP listavezetője (középen), háttérben Keresztes László Lóránt (jobbszél) és Demeter Márta (jobbról a második) társelnökök, Illetve (jobbról balra) Ungár Péter, Józsa László és Pálvölgyi Miklós elnökségi tagok a kudarc bejelentésekor. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Július 6-án tisztújító kongresszust tart az LMP, miután a párt vezetői május 26-án, az EP-választás éjjelén még a hivatalos eredmények közlése előtt bejelentették lemondásukat a választási kudarc miatt. Az LMP szavazói nagy részét elveszítve nem szerzett elég szavazatot ahhoz, hogy akár csak egy képviselőt is delegálhasson az Európai Parlamentbe.

Az LMP szokásai szerint egy férfit és egy nőt választ majd társelnöknek. Emellett megválasztják az országos elnökség titkárát és a testület további hat tagját is. Újraválasztják az országos politikai tanács, illetve az elmúlt egy évben nagyot alkotó etikai bizottság és fegyelmi testület tagjait is. A kongresszusnak más napirendi pontja nem lesz, a párt jövőjéről nem most döntenek. (Via MTI)