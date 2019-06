Bezár a Sephora összes amerikai üzlete, mert az alkalmazottakat sokszínűségi képzésre küldik

Bezár egy napra a Sephora francia kozmetikai luxusmárka összes amerikai üzlete, hogy munkatársaik "sokszínűségi képzésben" vegyenek részt.

A bejelentést egy hónappal az után tették, hogy a SZA néven ismert Grammy-jelölt amerikai r&b énekesre az egyik eladó a biztonságiakat hívta, mert azt hitte, lopott. Az énekesnő szerint az intézkedés oka a feketékkel szembeni előítélet volt - írta a BBC hírportálja.

Fotó: Alexander Pohl/NurPhoto

A Sephora a Facebookon jelentette be a szerdai képzést. A cég azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy értesültek az incidensről, az érzékenyítő tréningnek azonban nincs köze se ahhoz, se más esethez.

Május elsején SZA a Twitteren írta, hogy egy Los Angeles melletti kisvárosban vásárolt a lánc egyik boltjában, amikor egy Sandy nevű dolgozó a biztonságiakat hívta, hogy vizsgálják meg, nem lopott-e.

A Sephora szintén a Twitteren reagált, bocsánatot kért és utalt arra, hogy az énekes korábban maga is dolgozott az áruházláncnál.

Az énekesnőt többször is jelölték Grammy-díjra, nemrég Kendrick Lamarral dolgozott együtt az All the Stars című számon, amely a nagy sikerű Fekete Párduc című szuperhősfilmben is elhangzott.

Tavaly egy amerikai kávéházlánc 8000 üzlete zárt be fél napra érzékenyítő tréning miatt, amelyen 175 ezer alkalmazott vett részt. Az előzmény az volt, hogy két afroamerikai vendégre rendőrt hívtak, amiért nem rendeltek semmit. Mint kiderült, azért, mert még vártak valakit. (MTI, BBC)