Jay-Z az első rapper, aki hivatalosan is dollármilliárdos

Jay-Z és Diddy Fotó: Vivien Killilea/AFP

A Forbes kiszámolgatta, mennyit érhet Jay-Z vagyona, és bizony elérte azt az álomkategóriát, amelyet csak nagyon-nagyon kevesen: dollármilliárdos lett. Ráadásul a nem éppen prudens gazdálkodásukról híres rapperek között ő az első ebben a globális elitklubban.

Az üzleti lap fel is sorolja, mennyi minden kellett ehhez a kétségkívül sikeres zenei karrieren kívül: saját márkák felépítése a ruházattól a streamelésig, illetve tíz- és százmilliós befektetések pezsgő- és konyakmárkákba, illetve az Uberbe. De van egy 70 milliósra becsült műgyűjteménye is. (via Variety)