Szanyi: Tartósan úgy viselkedünk, mint a kanos férfi, aki beleszeret a bárcás cédába, s mindenét odaadja neki

2019. legerősebb politikai szövegét írta meg Szanyi Tibor, az MSZP egykori EP-képviselője, aki minden igyekezete ellenére sem tudott újrázni.

Ízelítőnek először jöjjön pár szó szerinti idézet:

Hogy Szanyi mennyire nem heverte ki a tényt, hogy tuti befutónak tűnő helyről mégsem sikerült újráznia az EP-ben, az tökéletesen érződik az MSZP-t, mondjuk ki, gyurcsányi-őszödi lendülettel rúgdosó, a pártársainak írt, "kedves elvtársaim!" felütéssel indító nyílt levelén is, amit az atv.hu publikált.

A stílusosan Fidel Castro-beszéd hosszúságú levélnek ugyanis az első 28 (huszonnyolc) sora kizárólag azzal foglalkozik, hogy az MSZP választmánya titkos szavazással végül úgy döntött, hogy maradjon az eredeti listasorrend, vagyis, mivel a listaelső Tóth pártelnök jóelőre bejelentette, hogy ő nem akar Brüsszelbe/Strasbourgba menni, a második helyre sorolt Ujhelyi István - szintén eddigi EP-képviselő plusz kampányfőnök - mehessen ismételni. Nem pedig Szanyi, aki a választási bukás után azonnal mozgolódni kezdett, hogy ne automatikusan Ujhelyit illesse meg a képviselői hely.

Szanyi csalódottsága egy szempontból érthető: az EP-képviselőkre vonatkozó nyugdíjszabályok értelmében - 63 éves kor után a mandátum minden teljes letöltött éve után a bruttó 8757 eurós, egységes képviselői fizetés 3,5 százaléka jár - be kell érnie havi 1532,6 euróval, vagyis 496500 forinttal, pedig ha ismételhetett volna, élete végéig ennek a dupláját kaphatta volna.

A 28 soros dühöngés után - ezt a cikk végén fogom idézni, hogy ne vegye el a türelmetlenebb olvasók kedvét - a levél érdemi része az MSZP elmúlt éveinek, sőt évtizedeinek kemény korbácsolásával indul, azzal a következtetéssel, hogy a párt zombivá vált:

A következő szakasz arról szól, hogy a szavazók mennyire rühellik az MSZP-t:

Önkorbácsoló emberünk nemsokára eljut a gyurcsányi értelemben vett mélypontig:

Sőt utána a mélypont erektált péniszű, a szexért dalolva fizető mélypontjáig:

Látezik ennél rosszabb, mélyebb, durvább?

Igen! GYURCSÁNY:

"Most, 2019-ben pedig elkövettük a lehető legnagyobb kampányhibát, hogy a véghajrá utolsó hetében az volt a fő üzenetünk, hogy most nem a választópolgárért, még csak nem is önmagunkért, hanem egy másik párt emberének a mandátumáért küzdünk. Mit is mondhat erre egy normális ember? Azt, hogy “szavazzon rátok a vasorrú bába!”…, aztán megoldotta saját kútfőből: DK."