Autózz nyáron a Sixttel, és legyél gazdagabb egy grillélménnyel!

Ha minden jól megy, a szeszélyes tavaszi időjárásnak lassan vége és beköszönt az igazi nyár. A tartós jó idő velejárója pedig, hogy egyre szívesebben szervezünk több napos programokat, legyen szó kirándulásról, fesztiválról vagy éppen egy wellness hétvégéről. A Sixt flottája már készen áll, hogy idén nyáron is eleget tudjon tenni a legkülönbözőbb igényeknek, ráadásul egy nyereményjátékkal megfűszerezve.

Keveseknél áll a garázsban minden élethelyzethez, terepviszonyhoz és lelkiállapothoz megfelelő autó. Már ha egyáltalán áll, hiszen jól megfigyelhető tendencia, hogy a fiatalok túlnyomó többsége különböző okokból egyre ritkábban rendelkezik saját autóval. Ezzel szemben mégis számos olyan élethelyzet adódhat, amikor szükségünk lenne gépjárműre – ilyenkor jön a képbe a Sixt mobilitás-szolgáltatása. Legyen szó költözésről, reptéri transzferről, limuzin bérlésről vagy hagyományos autóbérlésről, a Sixt minden alkalomhoz kínál megfelelő járművet.

Ahány sofőr, annyi igény

Mindenkinek mást jelent az utazás, így autókölcsönzés során is más-más szempontokat tartunk szem előtt. Van, akinek a biztonság és a kényelem az elsőleges, és van, aki szeretné már magát az utazást is maradandó élménnyé varázsolni. A Sixt marketingmenedzsere, Dózsa Péter szerint az utóbbi esetben a legkézenfekvőbb választás egy sportautó lehet, amikor a bérlő számára az élményt az autó külsője, menettulajdonságai és a teljesítménye adja. Két ilyen autó is található a Sixt flottájában: az egyik egy roadster, a Mazda MX-5 kabrió, ami igazi klasszikusnak számít, és fantasztikus érzés a kanyargósabb utakon vezetni. A másik élményautó egy 370 lóerős Kia Stinger GT. Ez egy négykerék-meghajtású bestia a sebesség igazi szerelmeseinek.

Azok, akik a kényelmet preferálják, gyakran rendelkeznek saját autóval, ami alapvetően tökéletesen megfelel a hétköznapokra, de egy hosszabb, akár több száz kilométeres útra már nem szívesen indulnának el vele. Ilyenkor inkább olyan autót választanak, ami tágasabb, több benne a vezetést támogató megoldás és a csomagoknak is bőven van hely. Aki vezetett már nagyobb távolságot egy kényelmetlen autóban, az tudja, hogy ilyenkor a megérkezés után kell legalább fél nap, mire kipiheni az út fáradalmait, miközben ezt az időt lehetett volna egy kis városnézéssel vagy vízparti sétával tölteni. A kényelem igénye még gyakoribb a családi autók esetében, amelyekben akár 7-9 fő is elfér, így több generáció is együtt utazhat. A Sixtnél természetesen ezek bérlésére is van lehetőség.

Szelfiért grillsütőt?

A kirándulószezon kezdetével a Sixt egy nyereményjátékkal is szeretné ösztönözni az autóbérlést, amiben 2019. május 20. és július 14. között lehet részt venni.

A játék menete a következő:

1. Autót bérelsz a Sixt-től.

2. Készítesz az autóval egy szelfit.

3. Feltöltöd a képet a saját Facebook oldaladra.

4. betageled a @sixt.hu-t.

Az első 50 résztvevő automatikusan egy környezetbarát CasusGrill grillsütő boldog tulajdonosa lesz, amit a Foxpost szállít ki. Aki nem fért be az első 50-be, annak sem kell csüggednie, mert minden résztvevő megnyerheti a fődíjat, egy siófoki wellness hétvégét a Hotel Yacht-ba ****, amihez az autót természetesen a Sixt biztosítja!

