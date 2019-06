Egy brit szupermarket kipróbálja a csomagolásmentes kereskedelmet

Ha bele még nem is fulladunk, de eláraszt minket a műanyagszemét. A világ országai ugyan sorra hozzák a törvényeket a nejlonzacskók és a szívószálak betiltásáról, de a kiskereskedelem így is hihetetlen mennyiségben termeli a műanyagszemetet - nézzenek csak bele otthon a kukájukba.

A brit Waitrose szupermarketlánc most úttörő kísérletbe kezdett. A héten egy oxfordi szupermarketükben kezdik a próbát: termékek egész sorát kezdik árulni újratöltő rendszerben, vagyis vásárlóik a magukkal hozott tárolóeszközökbe tölthetik a bort, sört, rizst, tisztítószereket, tésztát, müzlit, stb. A csomagolás nélkül vásárolt termékeket ráadásul 15 százalékkal olcsóbban kínálják.

A Waitrose emellett dobozkölcsönzéssel is kísérletezik azok kedvéért, akik nem hoztak magukkal hordóeszközöket, de kipróbálnák a zacskó- és műanyagcsomagolás-mentes létet.

A tervnek persze vannak még hátulütői: a Waitrose-ban már csomagolás nélkül kínált termékek a boltba még becsomagolva érkeznek, vagyis egyelőre nem csökken, csak egy helyre koncentrálódik a műanyaghulladék - bár tény, hogy a bolt tárolóit minden bizonnyal nagy kiszerelésű termékekkel töltik, és már az is előny, ha kilós kiszerelésű termékek műanyagszemetét kell csak feldolgozni, nem az ötven grammosokét.

Nagy-Britanniában amúgy valóban megmozdult valami, részben David Attenborough Kék Bolygó című dokumentumfilmjének hatására. A Waitrose csak az egyike a brit szupermarketláncoknak, amelyek csatlakoztak a Műanyag Paktum nevű kezdeményezéshez, melynek lényege a műanyaghulladék mennyiségének csökkentése a csomagolás átalakításával.

"Ebben a kísérletben benne van a lehetőség, hogy átalakíthatjuk vevőink vásárlási szokásait. Izgalmas lesz látni, hogy a vásárlóink melyik megoldásra harapnak" - nyilatkozta a Guardiannek Tor Harris a Waitrose-tól. A szupermarket döntését még a Greenpeace is üdvözölte. "Ez valóban bátor lépés a részükről [...] Vannak más szupermarketek is, amelyek lédig zöldség-gyümölccsel kísérleteznek, de ez a fajta innováció az, ami elterjesztheti az újratöltés kultúráját, amire nagyon is szükségünk van, ha meg akarunk szabadulni a műanyagtól a kiskereskedelemben" - mondta Ariana Densham, a környezetvédő csoport óceánokkal foglalkozó illetékese. Mint mondta, a brit szupermarketek amúgy évente 810000 tonna (!) eldobható csomagolást termelnek.

A Waitrose kínálatában 160 féle zöldség és gyümölcs, négy féle bor, négy féle sör, és még vagy harmincféle termék lesz elérhető csomagolás nélkül. A vásárlók 5 fontos letét ellenében bérelhetnek maguknak dobozt, kvázi ingyen, mert a letétet a doboz visszaváltásakor visszakapják. (Via The Guardian)