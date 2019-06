Egyre több pénz vándorol Habonyék londoni tanácsadócégéhez

Habony Árpád és Orbán Viktor a 2010-es választás eredményváróján Fotó: Orbán Viktor/Facebook

2016-ban hozta létre Habony Árpád nem hivatalos miniszterelnöki súgó és a 2018-ban elhunyt Arthur J. Finkelstein kampánystratéga közös tanácsadó vállalatukat.

A Népszava kedden arról ír, hogy a Danube Business Consulting Ltd. azóta egyre csak gyarapodik: 2017-ben még csak 308 ezer font bevételt könyveltek el, tavaly már 100 ezerrel többet, 408 ezret, ami nagyjából 149 millió forintnak felel meg. Ezzel párhuzamosan ugyan a vállalat kötelezettségei is nőttek, de a teljes tőkeállomány így is 45 ezer fonttal több lett, mint egy évvel korábban.

A Danube Business Consulting az amerikai tanácsadó halálával tavaly teljes egészében Habonyra szállt. Ez a cég a központja a kormány nemzetközi médiaterjeszkedésének is. Ugyan nem közvetlenül a Danube hajtja végre a felvásárlásokat, de úgy tudni, hogy a magyarral baráti viszonyt ápoló kormányokkal rajtuk keresztül ad tanácsot a tanácsadói csapat (amit a Figyelő volt főszerkesztője, Lánczi Tamás vezet).

A vállalatnak van továbbá 40 százalékos tulajdonrésze a nemrég indított, a magyar kormány „nemzetközi politikai elképzeléseit” terjeszteni hivatott V4 nemzetközi hírügynökségben is.

A Népszava megjegyzi, hogy Habony egyre kevésbé aktív a magyar médiapiacon, különösen azóta, hogy minden kormánypárti médiatulajdonosnak fel kellett ajánlania médiatermékeit a központi kormányzati médiaalapítvány, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány részére. (Népszava)