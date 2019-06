A kormány megtalálta a módját, hogy újabb adókedvezményekkel támogassa a futballt

A fene se gondolta volna, hogy ez egyáltalán lehetséges, de a magyar kormánynak sikerült még kedvezőbbé tennie az Orbán Viktor legkedvesebb szórakozását a miniszterelnök úrral szemben professzionálisan űzők adózását. Ráadásul a kormány immár nem is a magyar, hanem a Magyarországon dolgozó külföldi állampolgárok adózását tette kedvezőbbé - de azért azon hazánkfiainak is kedvez, akik olyan sokra vitték, hogy nemzetközi sportszövetségektől húznak devizában denominált fizetést.

Az új, számukra nyilván kedvező szabályok szerint ugyanis 2020-tól már más pénznemben kapott fizetésekre is alkalmazható az ekho, vagyis a nemzetközi sportszövetségek magyar alkalmazottai is megtehetik, hogy a minimálbér fölött csak 15 százalék közterhet fizessenek Magyarországon. A még aktív sportolók esetén ez még kedvezőbb is lehet, mert ők egy korábbi törvénymódosítás szerint évi 500 milliós értékhatárig egyáltalán nem kell adózzanak a minimálbér fölötti rész után.

Az új rendelkezések a Magyarországon bármilyen ellátásban, díjban, ajándékban, javadalmazásban részesülő külföldi sportolóknak, sportvezetőknek, sportszövetségi dolgozóknak is, akiknek nem kell ezek után szja-t fizetniük. Ezt azzal indokolták, hogy vonzóbbá akarják tenni Magyarországot a nemzetközi sportszövetségek számára. (Via HVG)