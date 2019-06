Csendben ejtette a keresetét a Cristiano Ronaldót nemi erőszakkal vádló amerikai nő

Visszavonta keresetét a Cristiano Ronaldót nemi erőszakkal vádló amerikai nő a nevadai állami bíróságon, jelentette a Bloomberg. A portugál világsztár elleni kereset híre tavaly bejárta a világsajtót, hatására a Ronaldo klubja, a Juventus részvényárfolyama 15 százalékkal esett.

A kereset visszavonása viszont szinte fű alatt történt. A Bloomberg is csak most számolt be róla, bár, mint írják, vádlója már a múlt hónapban visszavonta keresetét. Beadványából az nem derül ki, hogy miért, így az sem, hogy esetleg peren kívül állapodott-e meg kártalanításban Ronaldóval.

Hogy a per amúgy mennyire komoly volt, azt jelzi, hogy a New York Times márciusi értesülései szerint a Juventus emiatt mondta le részvételét a Bajnokok Nemzetközi Kupája nevű amerikai futballeseményen. Attól tartottak ugyanis, hogy Ronaldót őrizetbe vehetik a nemi erőszak ügyében nyomozó amerikai hatóságok.

Ronaldó amúgy folyamatosan tagadta a vádakat.

Ronaldo ellen Katheryn Mayorga nyújtott be keresetet tavaly szeptember 27-én. Vádja szerint Ronaldo 2009-ben erőszakolta meg egy Las Vegas-i szálloda luxuslakosztályában. Mayorga keresetében megemlítette, hogy a történtek után ugyan megállapodtak Ronaldóval egy peren kívüli kártérítésben, de a támadás olyan mértékű traumát okozott neki, hogy utólag már nem érezte arányosnak azt.